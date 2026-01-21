onedio
Ajda Pekkan'ın Kardeşi Semiramis Pekkan'dan Babası Hakkında Korkunç İtiraf!

Ajda Pekkan'ın Kardeşi Semiramis Pekkan'dan Babası Hakkında Korkunç İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2026 - 22:04

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan babaları hakkında yürek burkan, korkunç bir itirafta bulundu. Semiramis Pekkan'ın itirafı yürekleri dağladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'ı mutlaka tanırsınız.

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'ı mutlaka tanırsınız.

Zamanında tıpkı ablası gibi billur sesi ve güzelliğiyle öne çıkan Semiramis Pekkan, Türk müziğine 'Bana Yalan Söylediler', 'Ararım Sorarım' gibi kült şarkılar kazandırmıştı. 

Bir anda müzik sektöründen çekilmeye karar veren Semiramis Pekkan, bugün hayatını kaybeden Haldun Dormen'le de efsane bir aşk yaşamıştı. 

Son zamanlarda YouTube'a çektiği vlog'larla konuştuğumuz ve hanımefendiliğine her seferinde hayran kaldığımız Semiramis Pekkan, ne yazık ki tatsız bir süreçten geçiyordu.

Akciğer kanseri tanısı konulan Semiramis Pekkan, son açıklamalarıyla yürek burktu.

Akciğer kanseri tanısı konulan Semiramis Pekkan, son açıklamalarıyla yürek burktu.

Semiramis Pekkan, babaları Rıdvan Pekkan hakkında korkunç bir itirafta bulundu. 

'Doğduğumda çok çirkinmişim. Annem hemşireye 'Bu benim değil galiba' demiş. Babam da evlatlık vermeye kalkışmış. Hiçbir zaman babamla yakınlığım olmadı o yüzden eşlerim benden hep yaşça büyüktü.' ifadelerini kullandı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Yorum Yazın