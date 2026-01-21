Tarkan Konserinde Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt'un Kurt Bakışlarıyla Goygoyculara Malzeme Çıkardı

20 Ocak'taki konsere bilet alan Demet Akalın, geceye eşi Okan Kurt'la katıldı. Herkesin ne kadar eğlendiğini ve o büyülü anları orada bulunamadıysanız bile sosyal medyadan görmüşsünüzdür!

İzleyicilerin tamamı Tarkan'ın büyüsüne kapılmış, yarınlar yokmuşçasına eğlendi. Koca konser alanında eğlenmeyen tek bir isim vardı; Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt! Demet Akalın'ın bağıra çağıra şarkılara eşlik ettiği anlarda eşinin kurt bakışları, ciddiyeti ve mimiksiz duruşu goygoyculara sağlam malzeme çıkardı!