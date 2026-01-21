onedio
Tarkan Konserinde Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt'un Kurt Bakışlarıyla Goygoyculara Malzeme Çıkardı

Tarkan Konserinde Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt'un Kurt Bakışlarıyla Goygoyculara Malzeme Çıkardı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2026 - 20:26

Tarkan'ın yıllar sonra İstanbullularla buluştuğu konserlerde yer alan isimlerden biri de Demet Akalın olmuştu. Demet Akalın yarınlar yokmuşçasına eğlenirken eşi Okan Kurt'un bakışları dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adım ve her tweet'le olay olan Demet Akalın'ın magazinde ayrı bir yeri var biliyorsunuz.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fakat yıllar içerisinde imla ve yazım hatalarının kraliçesi ilan edilen Demet Akalın, paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarını güldürürken kimi zaman da radikal çıkışlarda bulunuyor. 

Ünlüler arasındaki en dobra, fikri neyse dilinde de o olan isimlerinden Demet Akalın, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 

2010'dan beri Okan Kurt'la beraber olan Demet Akalın, şimdilerde minik kopyası Hira'nın peşinde dolaşırken yoğun konser temposuna da hiç hız kesmeden devam ediyor.

Birkaç gündür ünlülerin akın akın gittiği Tarkan konserlerinde elbette Demet Akalın da yer aldı.

20 Ocak'taki konsere bilet alan Demet Akalın, geceye eşi Okan Kurt'la katıldı. Herkesin ne kadar eğlendiğini ve o büyülü anları orada bulunamadıysanız bile sosyal medyadan görmüşsünüzdür!

İzleyicilerin tamamı Tarkan'ın büyüsüne kapılmış, yarınlar yokmuşçasına eğlendi. Koca konser alanında eğlenmeyen tek bir isim vardı; Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt! Demet Akalın'ın bağıra çağıra şarkılara eşlik ettiği anlarda eşinin kurt bakışları, ciddiyeti ve mimiksiz duruşu goygoyculara sağlam malzeme çıkardı!

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
