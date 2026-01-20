onedio
Yasemin Kay Allen, Annesi Suna Yıldızoğlu'yla Çocukken Katıldığı Programı Paylaştı!

Lila Ceylan
20.01.2026 - 21:32

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisiyle uzun bir aranın ardından sonra dönen Yasemin Kay Allen, çocukken annesi Suna Yıldızoğlu'yla katıldığı programdan bir kesit paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla manşet olan, duru güzelliğinden gözlerimizi alamadığımız Yasemin Kay Allen'ı tanımayan yoktur!

Bugüne dek birçok başarılı projede yer alan, her seferinde de su götürmez güzelliği ve kusursuz fiziğiyle akılları başından alan Yasemin Kay Allen, ne zaman sosyal medya hesabından bir şey paylaşsa olay oluyor!

Belki denk gelmişsinizdir, Allen'ın yeni dizisi 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' 15 Ocak'ta Netflix'te yayına girdi ve Allen'ın İbrahim Çelikkol'la uyumu pek beğenildi.

Fakat Yasemin Kay Allen bu sefer kariyeriyle değil, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Belki bilmeyenler vardır; Yasemin Kay Allen'ın annesi usta sanatçı Suna Yıldızoğlu! Bir döneme damgasını vuran Yıldızoğlu tıpkı şimdilerde kızını konuştuğumuz gibi güzelliği ve Avrupai havasıyla dikkat çekenlerdendi. 

İkilinin anne kız olduğu büyük bir kesim tarafından bilinmiyorken yıllar önce yaptıkları çekimdeki fotoğraflar içimizi ısıtmış, benzerliği fark etmemize sebep olmuştu.

Allen, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında çocukken annesiyle katıldığı programdan bir kesit paylaştı.

Bir de annesi ile bir davette magazin muhabirleri tarafından görüntülendiği anları...

