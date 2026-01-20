Yasemin Kay Allen, Annesi Suna Yıldızoğlu'yla Çocukken Katıldığı Programı Paylaştı!

Bugüne dek birçok başarılı projede yer alan, her seferinde de su götürmez güzelliği ve kusursuz fiziğiyle akılları başından alan Yasemin Kay Allen, ne zaman sosyal medya hesabından bir şey paylaşsa olay oluyor!

Belki denk gelmişsinizdir, Allen'ın yeni dizisi 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' 15 Ocak'ta Netflix'te yayına girdi ve Allen'ın İbrahim Çelikkol'la uyumu pek beğenildi.