Yasemin Kay Allen, Annesi Suna Yıldızoğlu'yla Çocukken Katıldığı Programı Paylaştı!
Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisiyle uzun bir aranın ardından sonra dönen Yasemin Kay Allen, çocukken annesi Suna Yıldızoğlu'yla katıldığı programdan bir kesit paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Attığı her adımla manşet olan, duru güzelliğinden gözlerimizi alamadığımız Yasemin Kay Allen'ı tanımayan yoktur!
Fakat Yasemin Kay Allen bu sefer kariyeriyle değil, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Allen, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında çocukken annesiyle katıldığı programdan bir kesit paylaştı.
Bir de annesi ile bir davette magazin muhabirleri tarafından görüntülendiği anları...
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
