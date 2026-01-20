Kaynana Gelin Krizi Kamerada mı Patladı? Aylar Önceki Videoda Victoria Beckham'ın "İticiliği" Viral Oldu!

Brooklyn’in bugüne kadar çizdiği tablo da bunu fazlasıyla destekler nitelikte: “hanımcı” hatta magazin literatürüne göre açık ara hanım köylü bir duruş. Çift, 9 Nisan 2022’de masalsı bir törenle dünyaevine girer girmez, aile fotoğrafının üzerine adeta görünmez bir drama filtresi indi. Düğünden itibaren “Beckhamlar cephesinde bir soğukluk mu var?” fısıltıları hiç dinmedi; gelinlik tercihi, davetli listesi ve ilk dans anına kadar uzanan kulis dedikoduları yıllarca manşetlerden inmedi. Hatta bu gerilimin çıkış noktası olarak, Nicola’nın düğünde Victoria Beckham imzası taşımayan bir gelinlik giymesi defalarca kez gündeme getirildi.

Evlilik sonrası Brooklyn’in tavrı ise mesajı iyice netleştirdi. “Artık sadece Brooklyn değilim” diyerek eşinin soyadını kendi adına eklediğini duyuran genç Beckham, alışılagelmişin aksine kendi soyadını vermek yerine Peltz soyadını aldıve Brooklyn Beckham Peltz oldu. Nicola’nın ailesiyle kurduğu sıcak bağ, “ben bu aileye de evlat oldum” hissi veren açıklamaları ve Victoria–Nicola hattındaki soğukluk derken, Brooklyn’in refleksinin neredeyse her durumda eşinden yana olduğu algısı iyice yerleşti. Bir de işin dövme tarafı var: Yaklaşık 100 dövmesi olduğu söylenen Brooklyn’in 70’ten fazlasının Nicola’ya adanmış olması, magazin sayfalarında “2022’den beri Nicola ne isterse yapan adam” etiketinin yapışmasına yetti.

Anne Victoria Beckham ve baba David Beckham cephesinde mesafe hissi zaten konuşuluyordu; fakat “tamamen koptular mı?” sorularını yükselten kırılma noktası, David Beckham’ın 50. yaş günü kutlamasına katılmamaları oldu. Hemen ardından Brooklyn’in neredeyse tüm aile üyelerini sosyal medyada takipten çıktığı, hatta bazı isimleri engellediği iddiaları ortaya saçıldı.