Haberler
Magazin
Kaynana Gelin Krizi Kamerada mı Patladı? Aylar Önceki Videoda Victoria Beckham'ın "İticiliği" Viral Oldu!

Kaynana Gelin Krizi Kamerada mı Patladı? Aylar Önceki Videoda Victoria Beckham'ın "İticiliği" Viral Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2026 - 19:24

Beckham ailesindeki gerilim artık saklanamaz bir noktaya ulaştı.

Brooklyn Beckham’ın ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarının ardından, bu kez gözler Victoria Beckham cephesine çevrildi. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren ve saatler içinde viral olan videoda, Victoria’nın oğlu Brooklyn ve gelini Nicola Peltz karşısındaki mesafeli ve itici tavırları dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Beckham ailesi, en büyük oğulları Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile evlendiğinden beri eskisi gibi değil!

Beckham ailesi, en büyük oğulları Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile evlendiğinden beri eskisi gibi değil!

Brooklyn’in bugüne kadar çizdiği tablo da bunu fazlasıyla destekler nitelikte: “hanımcı” hatta magazin literatürüne göre açık ara hanım köylü bir duruş. Çift, 9 Nisan 2022’de masalsı bir törenle dünyaevine girer girmez, aile fotoğrafının üzerine adeta görünmez bir drama filtresi indi. Düğünden itibaren “Beckhamlar cephesinde bir soğukluk mu var?” fısıltıları hiç dinmedi; gelinlik tercihi, davetli listesi ve ilk dans anına kadar uzanan kulis dedikoduları yıllarca manşetlerden inmedi. Hatta bu gerilimin çıkış noktası olarak, Nicola’nın düğünde Victoria Beckham imzası taşımayan bir gelinlik giymesi defalarca kez gündeme getirildi.

Evlilik sonrası Brooklyn’in tavrı ise mesajı iyice netleştirdi. “Artık sadece Brooklyn değilim” diyerek eşinin soyadını kendi adına eklediğini duyuran genç Beckham, alışılagelmişin aksine kendi soyadını vermek yerine Peltz soyadını aldıve Brooklyn Beckham Peltz oldu. Nicola’nın ailesiyle kurduğu sıcak bağ, “ben bu aileye de evlat oldum” hissi veren açıklamaları ve Victoria–Nicola hattındaki soğukluk derken, Brooklyn’in refleksinin neredeyse her durumda eşinden yana olduğu algısı iyice yerleşti. Bir de işin dövme tarafı var: Yaklaşık 100 dövmesi olduğu söylenen Brooklyn’in 70’ten fazlasının Nicola’ya adanmış olması, magazin sayfalarında “2022’den beri Nicola ne isterse yapan adam” etiketinin yapışmasına yetti.

Anne Victoria Beckham ve baba David Beckham cephesinde mesafe hissi zaten konuşuluyordu; fakat “tamamen koptular mı?” sorularını yükselten kırılma noktası, David Beckham’ın 50. yaş günü kutlamasına katılmamaları oldu. Hemen ardından Brooklyn’in neredeyse tüm aile üyelerini sosyal medyada takipten çıktığı, hatta bazı isimleri engellediği iddiaları ortaya saçıldı.

Kaynana–gelin, ana–oğul dramları hep bizde yaşanacak değil ya! Bu sabah Hollywood, Beckham ailesindeki kaosla resmen çalkalandı.

Kaynana–gelin, ana–oğul dramları hep bizde yaşanacak değil ya! Bu sabah Hollywood, Beckham ailesindeki kaosla resmen çalkalandı.

Birkaç ay öncesinden ortada bir tuhaflık, bir soğukluk olduğunu hissetmiştik; ancak olayların bu noktaya kadar geleceğini tahmin etmemiz pek mümkün değildi.

Brooklyn Beckham, bugün Instagram hesabından art arda paylaştığı 6 parçalık uzun bir hikaye serisiyle adeta ipleri kopardı. “Artık susmayacağım” diyerek başlayan açıklamalarında, ailesinin uzun süredir medyada “başka bir hikâye anlattığını”, kendisini ve eşini hedef alan sayısız yalanın dolaşıma sokulduğunu öne sürdü. Hatta daha da ileri giderek, “Ailemle barışmak istemiyorum” sözleriyle araya çok net bir mesafe koydu.

Brooklyn’in en çarpıcı iddiaları ise doğrudan annelik–kaynanalık ekseninde şekilleniyordu. Eşi Nicola Peltz’in düğün elbisesi konusunda Victoria Beckham’ın son anda geri adım attığını, düğün gününde yaşanan bazı anların kendisini küçük düşürülmüş hissettirdiğini anlattı. Hatta ilk dans sırasında annesinin araya girip kontrolü ele aldığını ve bunun yaklaşık 500 kişinin önünde son derece rahatsız edici bir ana dönüştüğünü de açık açık dile getirdi.

Olaylar dakika başı büyürken sosyal medyada Victoria Beckham, Brooklyn ve Nicole'un yer aldığı bir video yeniden gündeme oturdu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
