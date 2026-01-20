Kaynana Gelin Krizi Kamerada mı Patladı? Aylar Önceki Videoda Victoria Beckham'ın "İticiliği" Viral Oldu!
Beckham ailesindeki gerilim artık saklanamaz bir noktaya ulaştı.
Brooklyn Beckham’ın ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarının ardından, bu kez gözler Victoria Beckham cephesine çevrildi. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren ve saatler içinde viral olan videoda, Victoria’nın oğlu Brooklyn ve gelini Nicola Peltz karşısındaki mesafeli ve itici tavırları dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beckham ailesi, en büyük oğulları Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile evlendiğinden beri eskisi gibi değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaynana–gelin, ana–oğul dramları hep bizde yaşanacak değil ya! Bu sabah Hollywood, Beckham ailesindeki kaosla resmen çalkalandı.
Olaylar dakika başı büyürken sosyal medyada Victoria Beckham, Brooklyn ve Nicole'un yer aldığı bir video yeniden gündeme oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın