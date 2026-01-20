Beckham Ailesinde İpler Geriliyor! Ünlü Ailenin Oğlu Sessizliğini Bozdu: "Ailemle Barışmayacağım"
Beckham ailesiyle ilgili uzun süredir kulaktan kulağa yayılan kriz iddiaları bu kez doğrudan Brooklyn Peltz Beckham’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü çift David ve Victoria Beckham’ın oğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla ailesiyle barışmak istemediğini net bir şekilde ortaya koyarken yıllardır süren gerginliğin perde arkasına dair çarpıcı iddialarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brooklyn Peltz Beckham, uzun süredir magazin kulislerinde konuşulan aile içi krizle ilgili sessizliğini bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılında Amerikalı oyuncu ve milyarder iş insanı Nelson Peltz’in kızı Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn Beckham, evlilik sonrası çift soyadını kullanmaya başlamıştı.
David Beckham ile neler yaşandı?
Brooklyn Peltz Beckham, eşiyle ilgili “onu kontrol ettiği” yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın