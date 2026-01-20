Beckham Ailesinde İpler Geriliyor! Ünlü Ailenin Oğlu Sessizliğini Bozdu: "Ailemle Barışmayacağım"

Beckham, bu süreçte ilk kez kendisi için ayağa kalktığını ve yaşadıklarını artık gizlemek istemediğini belirtti.

Paylaşımında, aile içindeki kırılmanın nedenlerine de yer verdi. Brooklyn Peltz Beckham, annesi Victoria Beckham’ın düğün öncesinde Nicola Peltz’in gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiğini ve bunun eşini zor durumda bıraktığını iddia etti.

Beckham ayrıca, düğün sırasında yaşanan bazı olayların kendisini derinden etkilediğini söyledi. Annesinin, Nicola’nın ailesinden bazı yakınlarını masalarına dahil etmeleri nedeniyle kendisine “kötü” dediğini, ilk danslarının ise annesi tarafından bölündüğünü öne sürdü. “Eşim, ailem tarafından sürekli saygısızlığa uğradı” sözleriyle durumu özetledi.