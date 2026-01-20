onedio
Beckham Ailesinde İpler Geriliyor! Ünlü Ailenin Oğlu Sessizliğini Bozdu: "Ailemle Barışmayacağım"

Beckham Ailesinde İpler Geriliyor! Ünlü Ailenin Oğlu Sessizliğini Bozdu: "Ailemle Barışmayacağım"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 09:04

Beckham ailesiyle ilgili uzun süredir kulaktan kulağa yayılan kriz iddiaları bu kez doğrudan Brooklyn Peltz Beckham’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü çift David ve Victoria Beckham’ın oğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla ailesiyle barışmak istemediğini net bir şekilde ortaya koyarken yıllardır süren gerginliğin perde arkasına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Brooklyn Peltz Beckham, uzun süredir magazin kulislerinde konuşulan aile içi krizle ilgili sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü ebeveynleri David ve Victoria Beckham ile barışmak istemediğini açıkça dile getirdi.

16,3 milyon takipçisine hitap eden Brooklyn Peltz Beckham, altı ayrı Instagram hikayesinde yayımladığı açıklamada, ailesinin özellikle eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini başından beri sabote etmeye çalıştığını öne sürdü. Açıklamasında, “Hayatım boyunca ailemizle ilgili basında yaratılan anlatılar ebeveynlerim tarafından kontrol edildi. Evliliğim, düğünden çok önce bile defalarca hedef alındı” ifadelerini kullandı.

2022 yılında Amerikalı oyuncu ve milyarder iş insanı Nelson Peltz’in kızı Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn Beckham, evlilik sonrası çift soyadını kullanmaya başlamıştı.

Beckham, bu süreçte ilk kez kendisi için ayağa kalktığını ve yaşadıklarını artık gizlemek istemediğini belirtti.

Paylaşımında, aile içindeki kırılmanın nedenlerine de yer verdi. Brooklyn Peltz Beckham, annesi Victoria Beckham’ın düğün öncesinde Nicola Peltz’in gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiğini ve bunun eşini zor durumda bıraktığını iddia etti.

Beckham ayrıca, düğün sırasında yaşanan bazı olayların kendisini derinden etkilediğini söyledi. Annesinin, Nicola’nın ailesinden bazı yakınlarını masalarına dahil etmeleri nedeniyle kendisine “kötü” dediğini, ilk danslarının ise annesi tarafından bölündüğünü öne sürdü. “Eşim, ailem tarafından sürekli saygısızlığa uğradı” sözleriyle durumu özetledi.

David Beckham ile neler yaşandı?

Açıklamasında babası David Beckham’la yaşadığı gerginliğe de değinen Brooklyn Peltz Beckham, babasının doğum günü için Londra’ya gitmelerine rağmen uzun süre görüşemediklerini, görüşme tekliflerinin yalnızca kalabalık ve kameraların olduğu bir parti şartıyla kabul edildiğini iddia etti. Ayrıca, babasıyla baş başa görüşmeyi kabul ettiğinde eşinin davet edilmediğini, sonrasında ise ailesinin Los Angeles’a geldiklerinde kendisiyle görüşmeyi tamamen reddettiğini söyledi.

Brooklyn Peltz Beckham, eşiyle ilgili “onu kontrol ettiği” yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

“Hayatımın büyük bölümünde kontrol edilen bendim. Ailemden uzaklaştıktan sonra ilk kez kaygılarımın kaybolduğunu hissediyorum,” diyerek yaşadığı psikolojik baskıya dikkat çekti.

David ve Victoria Beckham cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. CNN’in ünlü çifte ulaşmaya çalıştığı ancak yanıt alamadığı belirtildi. Uzun süredir konuşulan Beckham ailesindeki çatlağın, bu açıklamayla birlikte artık resmiyet kazandığı yorumları yapılıyor.

Metehan Bozkurt
