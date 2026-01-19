onedio
130 Kilodan 59 Kiloya Düşen Işın Karaca Photoshop'un Dozunu Fena Kaçırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 18:55

Son zamanlarda değişimi ve verdiği kilolarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Işın Karaca son pozlarında Photoshop'un dozunu fazla kaçırdı! Sosyal medya kullanıcıları Işın Karaca'yı Mükremin Gezgin'e benzetti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır hayatımızda olan ve güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silen Işın Karaca, son yıllarda değişimiyle gündeme oturuyor.

'Aramıza Yollar', 'Başka Bahar', 'Yaz' ve nice şarkısıyla gönüllerde taht kuran Işın Karaca, yalnızca sahne performansı ve kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. 

Çalkantılı aşk hayatı, evlilikleri, saçkıran hastalığı, en az kendisi kadar yetenekli kızı, boyunu geçen oğluyla öne çıkan Işın Karaca,  Uzun bir süredir kilo vermek için diyetine ekstra dikkat ettiğini belirtiyordu.

Kilo verme meselesini kafasına koyan Işın Karaca 1 ayda 30, toplamda ise 71 kilo verdi.

130 kilodan 59 kilolara inen Işın Karaca, ilk zayıfladığı halini paylaştığında hepimizin ağzı açık kalmıştı. 

Bugüne dek hiç bu kadar zayıf görmediğimiz Işın Karaca, en büyük sırrının yememek olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir fotoğraf çekiminden pozlarını paylaşan Işın Karaca bir miktar alay konusu oldu.

Verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Işın Karaca'nın Photoshop'un dozunu büyük kaçırdığı yeni pozundaki hali Mükremin Gezgin'e benzetildi.

Kendisine yorum yapan kullanıcılara esprili bir dille cevap veren Işın Karaca, fotoğrafta photoshop olmadığını iddia etti. 😂

