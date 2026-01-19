130 Kilodan 59 Kiloya Düşen Işın Karaca Photoshop'un Dozunu Fena Kaçırdı!
Son zamanlarda değişimi ve verdiği kilolarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Işın Karaca son pozlarında Photoshop'un dozunu fazla kaçırdı! Sosyal medya kullanıcıları Işın Karaca'yı Mükremin Gezgin'e benzetti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır hayatımızda olan ve güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silen Işın Karaca, son yıllarda değişimiyle gündeme oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kilo verme meselesini kafasına koyan Işın Karaca 1 ayda 30, toplamda ise 71 kilo verdi.
Geçtiğimiz saatlerde yeni bir fotoğraf çekiminden pozlarını paylaşan Işın Karaca bir miktar alay konusu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın