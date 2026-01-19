onedio
İrem Derici, Nişan Tarihini Açıkladı: "Lütfen Gözaltına Almayın"

İrem Derici, Nişan Tarihini Açıkladı: "Lütfen Gözaltına Almayın"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 17:30

Sözleneceği gün ünlülere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İrem Derici, Melih Kunukçu'yla nişan tarihini açıkladı; bir küçük ricada bulundu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hem ünlüler dünyasının hem de sosyal medyanın en dikkat çekici isimlerinden biri olan İrem Derici'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Hayatımıza girdiği ilk günden beri filtresiz, aklında ne varsa dilinde de o olan İrem Derici, bazılarının sinirine dokunsa da milyonlar tarafından bu dobralığıyla çok ama çok seviliyor. 

Bugüne dek birkaç başarısız aşk deneyimi geçiren İrem Derici, yaklaşık bir yıl önce hayatının aşkını bulmuştu. Hepimiz de yüzüne kocaman yayılan gülümsemesinden o daha açıklamadan anlamıştık!

DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukçu'yla ona yakışır bir şekilde bir miktar gel gitli ama tutku dolu bir aşk yaşayan İrem Derici, hayatına Kunukçu girdiğinden beri kaostan ve polemikten de uzak durur oldu. 

O kadar ki Sevda Türküsev'e bile zeytin dalı uzattı; yıllardır küs olduğu Demet Akalın'la bile barış imzaladı. Keskin dilini kaybetmedi ama üslubunu yumuşattı, bir diyeceği varsa da kibarlık çizgisini bozmamaya karar verdi.

İlk etapta evliliğe de çocuğa da tövbeli olan İrem Derici'nin niyetinin ciddi olduğunu "Çocuk istiyorum" dediğinde anlamıştık.

Normalde asla çocuk sahibi olmak istemediğini, evliliğe de sıcak bakmadığını söyleyen İrem Derici önce bu konularda yumuşadığının sinyalini verdi. Sonra da şahit olarak katıldığı düğünde Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı. 

Ünlülere yönelik düzenlenen ilk uyuşturucu operasyonu 8 Ekim'de gerçekleşmişti. 19 ünlü ismin yer aldığı listede İrem Derci de yer alıyordu ve normal şartlarda o gün İrem Derici ile Melih Kunukçu'nun söz töreninin gerçekleşeceği gündü. 

Testi negatif çıkan İrem Derici, gözaltına alındığı günün gecesinde bir basın toplantısı düzenlemiş, tüm iddiaları yalanlarken Melih'le de kendi aralarında yüzük taktıklarını duyurmuştu.

İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde X hesabından nişan tarihini küçük bir ricada bulunarak açıkladı!

Söz törenini gözaltına alındığı için iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, '3 Şubat’ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bi’ halt yemediğimi, şu kız artık bi’ gün yüzü görsün be' ifadelerini kullandı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Emre Keskin

kız benim doğum günüm o gün