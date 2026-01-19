İrem Derici, Nişan Tarihini Açıkladı: "Lütfen Gözaltına Almayın"

Hayatımıza girdiği ilk günden beri filtresiz, aklında ne varsa dilinde de o olan İrem Derici, bazılarının sinirine dokunsa da milyonlar tarafından bu dobralığıyla çok ama çok seviliyor.

Bugüne dek birkaç başarısız aşk deneyimi geçiren İrem Derici, yaklaşık bir yıl önce hayatının aşkını bulmuştu. Hepimiz de yüzüne kocaman yayılan gülümsemesinden o daha açıklamadan anlamıştık!

DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukçu'yla ona yakışır bir şekilde bir miktar gel gitli ama tutku dolu bir aşk yaşayan İrem Derici, hayatına Kunukçu girdiğinden beri kaostan ve polemikten de uzak durur oldu.

O kadar ki Sevda Türküsev'e bile zeytin dalı uzattı; yıllardır küs olduğu Demet Akalın'la bile barış imzaladı. Keskin dilini kaybetmedi ama üslubunu yumuşattı, bir diyeceği varsa da kibarlık çizgisini bozmamaya karar verdi.