İrem Derici, Nişan Tarihini Açıkladı: "Lütfen Gözaltına Almayın"
Sözleneceği gün ünlülere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İrem Derici, Melih Kunukçu'yla nişan tarihini açıkladı; bir küçük ricada bulundu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem ünlüler dünyasının hem de sosyal medyanın en dikkat çekici isimlerinden biri olan İrem Derici'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk etapta evliliğe de çocuğa da tövbeli olan İrem Derici'nin niyetinin ciddi olduğunu "Çocuk istiyorum" dediğinde anlamıştık.
İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde X hesabından nişan tarihini küçük bir ricada bulunarak açıkladı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
kız benim doğum günüm o gün