"Asla" Dolgu Yaptırmadığını Söyleyen Şarkıcı Ceylan'ın Eski Hali Hatırlatıldı!

"Asla" Dolgu Yaptırmadığını Söyleyen Şarkıcı Ceylan'ın Eski Hali Hatırlatıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.01.2026 - 23:29

Asla dolgu yaptırmadığını iddia eden şarkıcı Ceylan, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Ceylan'a eski hali hatırlatılırken sağlam da goygoy döndü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'de "küçük yaşta büyük şöhret" denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Ceylan.

Türkiye’de “küçük yaşta büyük şöhret” denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Ceylan.

Henüz çocuk yaşta sesiyle milyonların dikkatini çeken Ceylan, 80’lerin sonunda müzik dünyasına adım attığında kimse onun bu kadar uzun soluklu bir kariyer inşa edeceğini tahmin etmiyordu.

Asıl çıkışını 1989’da, yalnızca 12 yaşındayken yayımladığı albümüyle yapan Ceylan, kısa sürede arabesk-fantazi müziğin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. “Küçük Ceylan” olarak hafızalara kazındığı bu dönemde sesi kadar hikayesiyle de konuşuldu; çocuk yaşta gelen şöhret, ardı ardına gelen albümler ve bitmek bilmeyen konserler...

“Beni Anlama”, “Rüyalarım Olmasa”, “Ah İstanbul” ve “Sen Affetsen” gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Ceylan, yıllar içinde hem tarzını hem de sahne duruşunu dönüştürmeyi başardı.

Bununla beraber kendisiyle ilgili dikkat çeken en büyük mesele her zaman değişimi oldu.

Bununla beraber kendisiyle ilgili dikkat çeken en büyük mesele her zaman değişimi oldu.

Yıllar içerisinde resmen evrim geçiren Ceylan, son birkaç yıl içerisinde ne zaman bir programa çıksa yaptırdığı estetiklerle kavuştuğu yeni görünümle gündeme oturdu. 

O kadar ki estetikleriyle herkese 'yeter' dedirten Ceylan'ın eski halinden eser kalmayalı çok oldu.

Çocukluğuna kadar şahitlik ettiğimiz için yüzündeki işlemlere çok vakıf olduğumuz Ceylan, geçtiğimiz saatlerde güldüren bir açıklamada bulundu.

Bunun üzerine Ceylan'ın eski hali yeniden gündem oldu.

Bunun üzerine Ceylan'ın eski hali yeniden gündem oldu.

Şöhret olmak böyle bir şey; isteseler de istemeseler de eski arşivler çat diye açılabiliyor!

Ceylan'ın eski halini hatırlayanlar iki çift cümle kurmadan edemedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
