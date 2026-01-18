"Asla" Dolgu Yaptırmadığını Söyleyen Şarkıcı Ceylan'ın Eski Hali Hatırlatıldı!
Asla dolgu yaptırmadığını iddia eden şarkıcı Ceylan, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Ceylan'a eski hali hatırlatılırken sağlam da goygoy döndü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye’de “küçük yaşta büyük şöhret” denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Ceylan.
Bununla beraber kendisiyle ilgili dikkat çeken en büyük mesele her zaman değişimi oldu.
Çocukluğuna kadar şahitlik ettiğimiz için yüzündeki işlemlere çok vakıf olduğumuz Ceylan, geçtiğimiz saatlerde güldüren bir açıklamada bulundu.
Bunun üzerine Ceylan'ın eski hali yeniden gündem oldu.
