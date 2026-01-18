"Asla" Dolgu Yaptırmadığını Söyleyen Şarkıcı Ceylan'ın Eski Hali Hatırlatıldı!

Henüz çocuk yaşta sesiyle milyonların dikkatini çeken Ceylan, 80’lerin sonunda müzik dünyasına adım attığında kimse onun bu kadar uzun soluklu bir kariyer inşa edeceğini tahmin etmiyordu.

Asıl çıkışını 1989’da, yalnızca 12 yaşındayken yayımladığı albümüyle yapan Ceylan, kısa sürede arabesk-fantazi müziğin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. “Küçük Ceylan” olarak hafızalara kazındığı bu dönemde sesi kadar hikayesiyle de konuşuldu; çocuk yaşta gelen şöhret, ardı ardına gelen albümler ve bitmek bilmeyen konserler...

“Beni Anlama”, “Rüyalarım Olmasa”, “Ah İstanbul” ve “Sen Affetsen” gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Ceylan, yıllar içinde hem tarzını hem de sahne duruşunu dönüştürmeyi başardı.