Tövbe Edip Dine Yönelen Şeyma Subaşı Okuduğu "Çok Sorulan" Kitabı Açıkladı!

Tövbe Edip Dine Yönelen Şeyma Subaşı Okuduğu "Çok Sorulan" Kitabı Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.01.2026 - 20:26

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda testi pozitif çıkınca tövbe eden Şeyma Subaşı, dine yönelik paylaşımlarını artırmıştı. Subaşı, bu sefer de kitap önerisiyle dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır hayatımızda olan hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Şeyma Subaşı, son günlerde paylaşımlarının seyrini değiştirdi.

Şeyma Subaşı, birçok ünlünün adının geçtiği operasyonda öne çıkan isimlerden olmutştu. Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda önce hakkında yakalama kararı çıkan Subaşı, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmiş ve gözaltına alınmıştı. 

Test sonuçları henüz çıkmadan uyuşturucu kullandığını itiraf eden Subaşı'nın testi de pozitif çıkmıştı.

Bu olayın ardından sosyal medya hesabında dine yönelik paylaşımlarını artıran Şeyma Subaşı'ndan bir de açıklama gelmişti.

Ciddi bir tövbe sürecinden geçtiğini ve geçeceğini söyleyen Şeyma Subaşı, tövbe ettikten sonra da düzenli olarak dini paylaşımlarda bulunmaya devam etti. 

Hatta en son takibe aldığı iki yeni hesapla dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Subaşı, bu sefer de okuduğu kitapla dikkat çekti.

Önce kitaptan adının da geçtiğini gördüğü için çok sevindiği bir kesit paylaşan Şeyma Subaşı, hemen akabinde yabancıların hangi kitabı okuduğunu sorduğunu ve bu yüzden kitabını paylaşmak istediğini dile geirdi. 

'Arada Türk yazarkardabn (bu konuda) okuduklarımı da paylaşırım. Çok güzeller. Her şeyden okuyup farklı bakış açılarını görmek hoşuma gidiyor. Kendi yolum bana ait... Herkesin yolu açık olsun' ifadelerini kullandı. 

Okuduğu kitap ise Lesley Hazleton tarafından yazılmış 'First Muslim - The Story of Muhammad'dı.

