Tövbe Edip Dine Yönelen Şeyma Subaşı Okuduğu "Çok Sorulan" Kitabı Açıkladı!

Önce kitaptan adının da geçtiğini gördüğü için çok sevindiği bir kesit paylaşan Şeyma Subaşı, hemen akabinde yabancıların hangi kitabı okuduğunu sorduğunu ve bu yüzden kitabını paylaşmak istediğini dile geirdi.

'Arada Türk yazarkardabn (bu konuda) okuduklarımı da paylaşırım. Çok güzeller. Her şeyden okuyup farklı bakış açılarını görmek hoşuma gidiyor. Kendi yolum bana ait... Herkesin yolu açık olsun' ifadelerini kullandı.

Okuduğu kitap ise Lesley Hazleton tarafından yazılmış 'First Muslim - The Story of Muhammad'dı.