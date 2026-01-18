Tövbe Edip Dine Yönelen Şeyma Subaşı Okuduğu "Çok Sorulan" Kitabı Açıkladı!
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda testi pozitif çıkınca tövbe eden Şeyma Subaşı, dine yönelik paylaşımlarını artırmıştı. Subaşı, bu sefer de kitap önerisiyle dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun yıllardır hayatımızda olan hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Şeyma Subaşı, son günlerde paylaşımlarının seyrini değiştirdi.
Bu olayın ardından sosyal medya hesabında dine yönelik paylaşımlarını artıran Şeyma Subaşı'ndan bir de açıklama gelmişti.
Subaşı, bu sefer de okuduğu kitapla dikkat çekti.
