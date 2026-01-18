Şıklık Yarışının Yaşandığı Riyad Joy Awards'ın Kraliçesini Birlikte Seçiyoruz

Orta Doğu’nun en prestijli ödül törenlerinden biri olarak birkaç yıldır düzenli şekilde yapılan Joy Awards, bu yıl da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, görkemli bir prodüksiyonla gerçekleşti. Sinema, dizi, müzik ve eğlence dünyasının öne çıkan isimlerini bir araya getiren gecede, sahnedeki akış uluslararası ünlü isimlerin üstlendiği sunuculuklarla ilerlerken, törenin temposu ve şovları da en az kırmızı halı kadar konuşuldu.

Ama gel gelelim bizi asıl ilgilendiren kısma…

Bu yıl Joy Awards’a Türk ünlüler adeta damga vurdu. Kırmızı halıda bir an bile boşluk yoktu desek abartmış olmayız. Barış Arduç, Kaan Urgancıoğlu, Hazal Kaya, Hande Erçel, Büşra Develi, Meryem Uzerli ve Pınar Deniz geceye katılan isimler arasındaydı.

Birbirinden iddialı tasarımlar, cesur tercihler ve “kim kime ne giydi?” sorusunu sabaha kadar konuşturacak kombinlerle dev bir şıklık yarışı yaşandı. Türk yıldızların uluslararası konuklar arasında yarattığı etki ise sosyal medyada kısa sürede kendini gösterdi.

Gecenin etkisi hala sürerken birbirinden güzel kadınlarımızın kombinlerini şöyle bir inceleyelim, gecenin kraliçesini de beraber seçelim dedik! Gelin, önce şıklar mı rüküşler mi? Ona karar verelim. Sonra da gecenin en şık ismine karar verelim.