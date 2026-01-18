Şıklık Yarışının Yaşandığı Riyad Joy Awards'ın Kraliçesini Birlikte Seçiyoruz
Riyad'da düzenlenen Joy Awards kırmızı halısı ünlü Türk isimler de boy gösterince bizim için pek bir şenlikli oldu! Hande Erçel'den Hazal Kaya'ya birçok ünlü ismin boy gösterdiği Joy Awards'ın kraliçesini birlikte seçelim dedik!
Buyurun, geceye damgasını vuran isim kim olmuş, siz karar verin.
Dün gece Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, yine tam anlamıyla ışıklar, yıldızlar ve magazin dozu yüksek anlar vadetti.
Hande Erçel
Büşra Develi
Tuba Büyüküstün
Meryem Uzerli
Hazal Kaya
Sıra gecenin kraliçesini seçmeye geldi! Sizce Riyad'da kim gözleri herkesten çok kamaştırdı?
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
