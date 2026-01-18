onedio
Şıklık Yarışının Yaşandığı Riyad Joy Awards'ın Kraliçesini Birlikte Seçiyoruz

Şıklık Yarışının Yaşandığı Riyad Joy Awards'ın Kraliçesini Birlikte Seçiyoruz

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.01.2026 - 17:37

Riyad'da düzenlenen Joy Awards kırmızı halısı ünlü Türk isimler de boy gösterince bizim için pek bir şenlikli oldu! Hande Erçel'den Hazal Kaya'ya birçok ünlü ismin boy gösterdiği Joy Awards'ın kraliçesini birlikte seçelim dedik!

Buyurun, geceye damgasını vuran isim kim olmuş, siz karar verin.

Dün gece Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, yine tam anlamıyla ışıklar, yıldızlar ve magazin dozu yüksek anlar vadetti.

Dün gece Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, yine tam anlamıyla ışıklar, yıldızlar ve magazin dozu yüksek anlar vadetti.

Orta Doğu’nun en prestijli ödül törenlerinden biri olarak birkaç yıldır düzenli şekilde yapılan Joy Awards, bu yıl da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, görkemli bir prodüksiyonla gerçekleşti. Sinema, dizi, müzik ve eğlence dünyasının öne çıkan isimlerini bir araya getiren gecede, sahnedeki akış uluslararası ünlü isimlerin üstlendiği sunuculuklarla ilerlerken, törenin temposu ve şovları da en az kırmızı halı kadar konuşuldu.

Ama gel gelelim bizi asıl ilgilendiren kısma… 

Bu yıl Joy Awards’a Türk ünlüler adeta damga vurdu. Kırmızı halıda bir an bile boşluk yoktu desek abartmış olmayız. Barış ArduçKaan Urgancıoğlu, Hazal KayaHande Erçel, Büşra Develi, Meryem Uzerli ve Pınar Deniz geceye katılan isimler arasındaydı.

Birbirinden iddialı tasarımlar, cesur tercihler ve “kim kime ne giydi?” sorusunu sabaha kadar konuşturacak kombinlerle dev bir şıklık yarışı yaşandı. Türk yıldızların uluslararası konuklar arasında yarattığı etki ise sosyal medyada kısa sürede kendini gösterdi.

Gecenin etkisi hala sürerken birbirinden güzel kadınlarımızın kombinlerini şöyle bir inceleyelim, gecenin kraliçesini de beraber seçelim dedik! Gelin, önce şıklar mı rüküşler mi? Ona karar verelim. Sonra da gecenin en şık ismine karar verelim.

Hande Erçel

Hande Erçel

Büşra Develi

Büşra Develi

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli
Hazal Kaya

Hazal Kaya

Sıra gecenin kraliçesini seçmeye geldi! Sizce Riyad'da kim gözleri herkesten çok kamaştırdı?

