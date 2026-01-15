2026'da Yeniden Hamile Kalabileceğini Söyleyen Rihanna Yaka Silktirdi!

İkilinin yolları ilk kez 2010’ların başında, müzik dünyasının tam ortasında kesişti. Uzun süre “yakın arkadaş” olarak anıldılar, birlikte sahne aldılar, turnelere çıktılar.

Derken yıllar geçti, dostluk yerini aşka bıraktı ve 2020’lerin başında bu ilişki resmen bambaşka bir boyuta taşındı. Bu aşkın ilk büyük meyvesi, 13 Mayıs 2022’de dünyaya gelen oğulları RZA Athelston Mayers oldu. Rihanna’nın annelikle tanıştığı bu dönem, hayranları için hem büyük bir mutluluk hem de “albüm iyice yalan mı oldu?” sorgulamasının başlangıcıydı. Çok geçmeden, 1 Ağustos 2023’te ikinci oğulları Riot Rose Mayers dünyaya geldi ve çiftin ailesi biraz daha kalabalıklaştı.

Ve takvimler 2025 Eylül’ünü gösterdiğinde, Rihanna bu kez üçüncü kez anne oldu. Bu kez aileye bir kız bebek katıldı; Rocki Irish Mayers. Peş peşe gelen bebek haberleri, onun anneliğe ne kadar odaklandığını gösterirken, müzikseverlerin sabrını da bir o kadar zorluyor. Zorlamaya da devam edecek gibi duruyor...