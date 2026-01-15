onedio
2026'da Yeniden Hamile Kalabileceğini Söyleyen Rihanna Yaka Silktirdi!

Lila Ceylan
15.01.2026 - 22:11

Peş peşe üç çocuk doğuran Rihanna, yıllardır bir albüm, hiç olmadı bir şarkı çıkarmasını bekleyen hayranlarını derinden yaralayan bir yorumda bulundu; 4. çocuğa yeşil ışık yaktı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim! 

Kaynak: Daily Mail

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Müzik dünyasında Rihanna ismini duymayan, en az bir şarkısını ezbere bilmeyen yoktur.

Kariyerine 2005 yılında çıkardığı Music of the Sun albümüyle hızlı bir giriş yapan Rihanna, kısa sürede pop müziğin en güçlü figürlerinden biri haline geldi. 

Umbrella, Diamonds, We Found Love, Only Girl (In the World), Take a Bow, Stay ve Rude Boy gibi onlarca hit şarkıyla listeleri alt üst etti, döneminin müzik dilini belirleyen isimlerden biri oldu.

Ancak itiraf edelim; hayranlarının yıllardır ağzında tek bir cümle var: “Yeni albüm ne zaman?” Rihanna, son stüdyo albümü ANTI’yi 2016 yılında yayımladı ve o günden bu yana müzikten ziyade bambaşka bir alanda tarih yazmaya başladı. Başta kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışıyla güzellik sektöründe ezber bozan Fenty Beauty, ardından iç giyim algısını baştan yazan Savage X Fenty… Rihanna, yalnızca bir pop yıldızı değil; trendleri belirleyen, sektörleri dönüştüren bir güç haline geldi. Ayrıca özel hayatında da olay gelişmeler yaşandı!

Rihanna ile A$AP Rocky’nin hikâyesi aslında bir gecede başlamadı.

İkilinin yolları ilk kez 2010’ların başında, müzik dünyasının tam ortasında kesişti. Uzun süre “yakın arkadaş” olarak anıldılar, birlikte sahne aldılar, turnelere çıktılar. 

Derken yıllar geçti, dostluk yerini aşka bıraktı ve 2020’lerin başında bu ilişki resmen bambaşka bir boyuta taşındı. Bu aşkın ilk büyük meyvesi, 13 Mayıs 2022’de dünyaya gelen oğulları RZA Athelston Mayers oldu. Rihanna’nın annelikle tanıştığı bu dönem, hayranları için hem büyük bir mutluluk hem de “albüm iyice yalan mı oldu?” sorgulamasının başlangıcıydı. Çok geçmeden, 1 Ağustos 2023’te ikinci oğulları Riot Rose Mayers dünyaya geldi ve çiftin ailesi biraz daha kalabalıklaştı. 

Ve takvimler 2025 Eylül’ünü gösterdiğinde, Rihanna bu kez üçüncü kez anne oldu. Bu kez aileye bir kız bebek katıldı; Rocki Irish Mayers. Peş peşe gelen bebek haberleri, onun anneliğe ne kadar odaklandığını gösterirken, müzikseverlerin sabrını da bir o kadar zorluyor. Zorlamaya da devam edecek gibi duruyor...

Rihanna, geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili bir videoya "Artık yeter!" dedirten bir yorum bıraktı.

Eski Love Island yarışmacılarından Montana Brown, Instagram’da paylaştığı videoda 2026 planları arasında gidip geldiğini söyleyerek, “2026’da ateşli ve seksi mi olayım yoksa hamile mi kalayım, karar vermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Videonun yorumlar kısmına kayıtsız kalamayan Rihanna ise bu ikileme esprili bir dille dahil oldu. 

Ünlü yıldız, “Bir dakika! Yani tek deli ben değilmişim, öyle mi? Tamamdır!” diyerek hem kahkaha attırdı hem de peş peşe gelen bebek sorularına 'Bu sene de hamile kalabilirim, hiç şaşırmayın' cevabını vermiş oldu... O doğurmaktan bıkmadı ama biz onu hamile görmekten bıktık!

Gelin, Rihanna'nın sürekli hamile kalmasından illallah eden kullanıcılar neler demiş beraber görelim!

