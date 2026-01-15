onedio
Tuba Ünsal'ın ELLE Style Awards Kombini Dillere Fena Düştü!

Tuba Ünsal'ın ELLE Style Awards Kombini Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2026 - 18:10

14 Ocak Çarşamba gecesine ELLE Style Awards gecesi damga vurdu. Hem gece boyu hem de bugün dur durak bilmeden konuşulan gecede dikkat çeken isimlerden biri de Tuba Ünsal'dı. 

Ünsal stil gecesi kombini sınıfta kaldı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dün gece gerçekleşen ELLE Style Awards gecesinin çok konuşulan isimlerinden biri de Tuba Ünsal'dı.

Dün gece gerçekleşen ELLE Style Awards gecesinin çok konuşulan isimlerinden biri de Tuba Ünsal'dı.

Tuba Ünsal, son zamanlarda herhangi yeni bir projede yer almasa da sık sık sosyal medya gündemine oturan isimler arasına yer alıyor. Yıllardır özel hayatıyla dikkat çeken Tuba Ünsal, son birkaç aydır Instagram hesabı üzerinden aşk üzerine içerikler çekiyor. 

En son kendisinden 10 yaş küçük yeni sevgilisi Emir Ulusoy'la konuştuğumuz Tuba Ünsal, dün ELLE Stil Ödülleri'nde Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı ödülünü takdim etmek üzere sahnedeydi!

Kaçıranlar için ödül gecesinin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tuba Ünsal, ELLE gecesi için tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti!

