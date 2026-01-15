İrem Derici ELLE Style Awards Gecesindeki Haksızlığa İsyan Etti!
Dün gece gerçekleşen ELLE Style Awards, her sene olduğu gibi bu sene de büyük ses getirdi. Ödül alan isimler genel olarak beğenilse ve takdir edilse de İrem Derici'den ELLE'de her sene aynı isimlerin yer almasına tepki geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ELLE Style Awards gecesi, dün gece 11. kez gerçekleşti.
Herkesin ne giydiği, ne dediği konuşulurken ELLE gecesine İrem Derici'den eleştiri geldi.
"Kız bu stil ödüllerinde yıllardır hep aynı tayfa var, ne bir kişi ekleniyor, ne bir kişi çıkıyor" diyen İrem Derici, töreni bayıla bayıla izlediğini söyledi.
