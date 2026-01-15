İrem Derici ELLE Style Awards Gecesindeki Haksızlığa İsyan Etti!

Yurt dışındaki prestijli kırmızı halılı törenlerin yerli versiyonu olan ELLE Style Awards, her sene olduğu gibi bu sene de sosyal medya gündeminin tam göbeğine oturdu.

Aklınıza gelebilecek neredeyse tüm ünlülerin akın ettiği ödül töreninde oldukça keyifli dakikalar yaşanırken ödüller de tek tek sahibini buldu. 25 farklı kategoriden ödül dağıtılan ELLE gecesinde Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Sinem Ünsal gibi isimler parladı.