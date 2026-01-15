onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici ELLE Style Awards Gecesindeki Haksızlığa İsyan Etti!

İrem Derici ELLE Style Awards Gecesindeki Haksızlığa İsyan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2026 - 17:03

Dün gece gerçekleşen ELLE Style Awards, her sene olduğu gibi bu sene de büyük ses getirdi. Ödül alan isimler genel olarak beğenilse ve takdir edilse de İrem Derici'den ELLE'de her sene aynı isimlerin yer almasına tepki geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ELLE Style Awards gecesi, dün gece 11. kez gerçekleşti.

ELLE Style Awards gecesi, dün gece 11. kez gerçekleşti.

Yurt dışındaki prestijli kırmızı halılı törenlerin yerli versiyonu olan ELLE Style Awards, her sene olduğu gibi bu sene de sosyal medya gündeminin tam göbeğine oturdu. 

Aklınıza gelebilecek neredeyse tüm ünlülerin akın ettiği ödül töreninde oldukça keyifli dakikalar yaşanırken ödüller de tek tek sahibini buldu. 25 farklı kategoriden ödül dağıtılan ELLE gecesinde Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Sinem Ünsal gibi isimler parladı.

Kaçıranlar için ödül alanların tamamından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Herkesin ne giydiği, ne dediği konuşulurken ELLE gecesine İrem Derici'den eleştiri geldi.

Herkesin ne giydiği, ne dediği konuşulurken ELLE gecesine İrem Derici'den eleştiri geldi.

Şu sıralar eskisine oranla çok daha yumuşak açıklamalar yapan ve daha sakin davranan İrem Derici, oldukça güzel bir dille yazdığı mesajında vermek istediği sert mesajı vermeyi yine başardı!

Derici, stil ödüllerinde yıllardır aynı kişilerin yer almasından dert yanarken, favorisi olan isimleri açıkladı ve dün gece orada görmek istediği bir isme de dikkat çekti...

"Kız bu stil ödüllerinde yıllardır hep aynı tayfa var, ne bir kişi ekleniyor, ne bir kişi çıkıyor" diyen İrem Derici, töreni bayıla bayıla izlediğini söyledi.

"Kız bu stil ödüllerinde yıllardır hep aynı tayfa var, ne bir kişi ekleniyor, ne bir kişi çıkıyor" diyen İrem Derici, töreni bayıla bayıla izlediğini söyledi.

'Herkes tay gibiydi, bayıla bayıla izledim o ayrı - Serenay, Zeynep, Duygu favori kızlarım- ama acayip değil mi? Vize çıkmıyor millete demek! Melike Şahin muazzam bir styling çizgisinde mesela uzun süredir, onu da görmek isterdi bu gözler' dedi ve konuyu hemen kapattı; 'Ay neyse e bugün boş günüm, yarınlar yokmuşçasına yemek yiyeceğim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın