Cem Uzan'ın Yıllardır Görmediğimiz Eski Eşi ve Kızı ELLE Style Awards Gecesinde Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
14.01.2026 - 21:25

Cem Uzan'ın olaylı boşandığı eski eşi Alara Koçibey ve şimdilerde 20 yaşında olan kızı Paris yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

Anne kız, ELLE Style Awards'da boy gösterdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’de 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hayatını firari olarak Fransa’da sürdüren Cem Uzan'ı tanırsınız.

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Cem Uzan, Türkiye'nin ilk özel kanalı Star TV'nin sahiplerinden biriydi. Türkiye'de birçok ilke imza atan Cem Uzan, siyasi kariyerine giriş yapmadan önce unutulmayan magazin olaylarıyla da gündem olmuştu.

Olay üstüne olay yaşayan, elindeki her şeyi de kaybeden ve adı dolandırıcılık suçlamalarına karışan Cem Uzan, Interpol tarafından aranırken 2009 Eylül'de gizli yollardan ülkeyi terk etmişti. 

Magazine damga vuran olaylarından biri yıllarca manşetlerde Alara Uzan olarak tanıdığımız Alara Koçibey'le yaşadığı 13 yıllık evliliğiydi. Evliliğin sonunu Cem Uzan hakkında çıkan uluslararası ‘kırmızı bülten’ ve Paris’e kaçışı getirmişti. Ayrılığa Koçibey’in Yunan bir futbolcuyla ilişkisinin neden olduğu iddia edilirken, Uzan da boş durmamış önce Bettina Machler’le görüntülenmiş hemen akabinde de Derin Mermerci’yle aşk yaşamaya başlamıştı.

Cem Uzan ve Alara Koçibey'in 13 yıllık evliliğinde iki çocuğu olmuştu.

Cem Uzan ve Alara Koçibey'in 2000 yılında Emre Renç ismini verdikleri bir oğulları, 2005 yılında ise Yasmin Paris ismini verdikleri bir kızları olmuştu. 

Çocukluklarına yakından şahitlik etiğimiz Paris ve Renç'i yıllardır görmüyorduk. Aynı şekilde anneleri Alara Koçibey de çok nadir görüntülenmişti.

Anne kız; Alara Koçibey ve Paris Uzan hepimize bir sürpriz yaparak ELLE Style Awards gecesinde beraber boy gösterdi.

