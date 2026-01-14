Cem Uzan'ın Yıllardır Görmediğimiz Eski Eşi ve Kızı ELLE Style Awards Gecesinde Ortaya Çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hayatını firari olarak Fransa’da sürdüren Cem Uzan'ı tanırsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Uzan ve Alara Koçibey'in 13 yıllık evliliğinde iki çocuğu olmuştu.
Anne kız; Alara Koçibey ve Paris Uzan hepimize bir sürpriz yaparak ELLE Style Awards gecesinde beraber boy gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın