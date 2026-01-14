106 Gündür Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu İlk Kez Kendi Hesabından Paylaşıldı
Üç ayı aşkın süredir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'le ilgili açıklama ilk kez usta sanatçının kendi hesabından paylaşıldı. Fatih Ürek'in son durumu nasıl?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ekranların sevilen ve güler yüzü Fatih Ürek'ten ne yazık ki 15 Ekim'de kötü haber almıştık.
Birkaç gün süreceği düşünülen uyutma süreci, bugün itibariyle 3 ayını doldurdu.
Fatih Ürek'le ilgili yeni açıklama ilk kez sanatçının kendi hesabından yapıldı.
