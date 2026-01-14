106 Gündür Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu İlk Kez Kendi Hesabından Paylaşıldı

59 yaşındaki Fatih Ürek'in evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Durumla ilgili dikkat çekici olan detay ise Ürek'e yapılan; normalden çok daha uzun bulunan 20 dakikalık CPR müdahalesi olmuştu.

Ürek'in 20 dakikanın sonunda ancak çalıştırılabilen kalbine stent takıldı ve kalple ilgili sorun ortadan kalktı. Fakat 20 dakikalık CPR sürecinde beynine oksijen gidip gitmediği bilinmediği için Ürek'in uyutulmasına karar verilmişti.