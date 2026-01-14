onedio
106 Gündür Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu İlk Kez Kendi Hesabından Paylaşıldı

106 Gündür Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu İlk Kez Kendi Hesabından Paylaşıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.01.2026 - 18:04

Üç ayı aşkın süredir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'le ilgili açıklama ilk kez usta sanatçının kendi hesabından paylaşıldı. Fatih Ürek'in son durumu nasıl?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ekranların sevilen ve güler yüzü Fatih Ürek'ten ne yazık ki 15 Ekim'de kötü haber almıştık.

Ekranların sevilen ve güler yüzü Fatih Ürek'ten ne yazık ki 15 Ekim'de kötü haber almıştık.

59 yaşındaki Fatih Ürek'in evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Durumla ilgili dikkat çekici olan detay ise Ürek'e yapılan; normalden çok daha uzun bulunan 20 dakikalık CPR müdahalesi olmuştu. 

Ürek'in 20 dakikanın sonunda ancak çalıştırılabilen kalbine stent takıldı ve kalple ilgili sorun ortadan kalktı. Fakat 20 dakikalık CPR sürecinde beynine oksijen gidip gitmediği bilinmediği için Ürek'in uyutulmasına karar verilmişti.

Birkaç gün süreceği düşünülen uyutma süreci, bugün itibariyle 3 ayını doldurdu.

Birkaç gün süreceği düşünülen uyutma süreci, bugün itibariyle 3 ayını doldurdu.

Üç aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği yönünde birçok asılsız haber çıkmıştı. 

Ürek'in menajeri Mert Siliv ölüm haberlerine kendisinden bir açıklama gelmediği sürece kulak asılmaması gerektiğini belirtmişti. 

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Fatih Ürek'i ziyarete gittiğinde arkadaşının durumunun stabil olduğunu söylemiş, dua istemişti.

Fatih Ürek'le ilgili yeni açıklama ilk kez sanatçının kendi hesabından yapıldı.

Fatih Ürek'le ilgili yeni açıklama ilk kez sanatçının kendi hesabından yapıldı.

Ürek'in avukatı Berrin Ayata yaptığı basın açıklamasında Ürek'in yoğun bakımda tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu devam ettiğini dile getirdi ve süreç boyunca yanlarında olanlara teşekkürlerini sundu.

