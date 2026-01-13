İstanbul'daki Kar Performansından Memnun Kalmayan Ece Seçkin Ülke Değiştirdi!

'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Hoşuna mı Gidiyor?' gibi birçok popüler şarkıya imza atmış olan Ece Seçkin, kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Yalnızca sahnesi, klipleri ve minyon güzelliğiyle değil, aynı zamanda içten ve cana yakın tavrıyla milyonların gönlünde taht kuran Ece Seçkin, ne zaman sosyal medyada bir şey paylaşsa veya birine cevap verse hemen gündemin göbeğine oturan isimler arasında yer alıyor!

Bir de hepimizin imrendiği masalsı aşk hikayesi var tabii.