İstanbul'daki Kar Performansından Memnun Kalmayan Ece Seçkin Ülke Değiştirdi!
Eşiyle birbirlerine yaptıkları jestlerle sık sık gündeme oturan Ece Seçkin, bu sefer de İstanbul'daki kar yağışını yeterli görmeyince bulduğu çözümle gündeme oturdu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sesi, şarkıları ve konser performanslarıyla koca bir kitle tarafından çok sevilen ünlü şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.
Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan Seçkin 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.
İstanbul'daki kar performansını beğenmeyen Ece Seçkin, kocasını kaçırmaya karar verdi. "Valizini hazırladım, havaalanında buluşalım" dedi ve ülke değiştirdi.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
