İstanbul'daki Kar Performansından Memnun Kalmayan Ece Seçkin Ülke Değiştirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 23:56

Eşiyle birbirlerine yaptıkları jestlerle sık sık gündeme oturan Ece Seçkin, bu sefer de İstanbul'daki kar yağışını yeterli görmeyince bulduğu çözümle gündeme oturdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sesi, şarkıları ve konser performanslarıyla koca bir kitle tarafından çok sevilen ünlü şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.

'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Hoşuna mı Gidiyor?' gibi birçok popüler şarkıya imza atmış olan Ece Seçkin, kısa süre içerisinde Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. 

Yalnızca sahnesi, klipleri ve minyon güzelliğiyle değil, aynı zamanda içten ve cana yakın tavrıyla milyonların gönlünde taht kuran Ece Seçkin, ne zaman sosyal medyada bir şey paylaşsa veya birine cevap verse hemen gündemin göbeğine oturan isimler arasında yer alıyor!

Bir de hepimizin imrendiği masalsı aşk hikayesi var tabii.

Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan Seçkin 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.

O günden bu yana ilişkilerini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çiftimiz, zaman zaman birbirlerine yaptıkları uçuk kaçık jestlerle dikkat çekerken, neredeyse tüm ünlülerin katıldığı Hollywood'dan çıkma kadar görkemli düğünleri günlerce manşetlerde kalmıştı. 

Bunca zamandır birbirlerine olan koca aşkları ve sıcacık pozlarıyla kalp eriten ikili, geçtiğimiz sene ağustos ayında üzücü bir süreç yaşamıştı.   2024 yazında, iki aylık bebeğini kaybettiği öğrenilen Ece Seçkin, bir süre kabuğuna çekilmiş, sonra da güçlü duruşuyla hayranlık uyandırmıştı. 

Şimdilerde eşiyle beraber hayatın tadını çıkaran Ece Seçkin'i en son yılbaşı heyecanıyla konuşmuştuk. Ece Seçkin, bu sefer de bir küçük kar meselesi yaşadı!

İstanbul'daki kar performansını beğenmeyen Ece Seçkin, kocasını kaçırmaya karar verdi. "Valizini hazırladım, havaalanında buluşalım" dedi ve ülke değiştirdi.

