Hızına Yetişemediğimiz Berk Atan ve 1 Aylık Sevgilisi Gökçe Ayyıldız'dan Şok Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 20:44

Yaklaşık 6 yıldır Gönül Dağı dizisinde yer alan Berk Atan'ın diziye yeni dahil olan Gökçe Ayyıldız'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Henüz 1 aydır beraber olan taze aşıklardan fazla hızlı, şok bir hamle geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Berk Atan, son birkaç yıldır kariyerindeki başarılarından çok aşk hayatıyla konuştuğumuz isimlerden biri.

Birkaç yıl önce, şimdilerde Kerem Bürsin'le deli dolu bir aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu ile çalkantılı bir aşk yaşayan Berk Atan, Yağcıoğlu'ndan sonra yer aldığı dizilerdeki partnerleriyle yaşadığı aşklarla gündeme oturdu. 

Haliyle bir miktar da adı çıktı. Dizilerin klişeleşen fakat çoğunlukla yalan çıkan 'Set aşkı gerçek aşka döndü' meselesinin yaşayan örneği oldu. 

Berk Atan'ın 2020'den bu yana yer aldığı ve çoğu aşk iddiasının da buradan çıktığı dizi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu geldiği öğrenildiğinde tüm gözler o oyuncuya; Gökçe Ayyıldız'a çevrilmişti.

Boşa da çevrilmemişti üstelik! Birkaç hafta içerisinde Berk Atan'ın Gökçe Ayyıldız'la set dışında yakınlaştığı öne sürüldü.

Gazete Magazin'in özel haberine göre de Gönül Dağı kadrosuna yeni dahil olan Gökçe Akyıldız ve Berk Atan'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı!

Aşk ifşalanalı daha yeni tam 1 ay oldu fakat kötü haber çabuk geldi...

Ne oldu, nasıl oldu bilemiyoruz fakat Berk Atan ve Gökçe Ayyıldız'ın bir ay içinde bu aşkı bitirmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Instagram'da birbirini takipten çıktığı fark edildikten sonra yapılan yorumlar, 'Sürpriz olmadı ama fazla hızlı oldu' şeklindeydi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
