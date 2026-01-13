onedio
İbrahim Tatlıses, Kafasına Kumanda Fırlatan Dilan Çıtak'tan Şikayetçi Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 18:45

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre İbrahim Tatlıses, kafasına kumanda fırlatan kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.Kaynak: tv100

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz senelerde bugüne dek adını duymadığımız kızı Dilan Çıtak'ı kabul etmişti, mutlaka hatırlarsınız.

90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul eden İbrahim Tatlıses'in yeni yeni tanıdığı kızıyla ilk günden bu yana arasında hep gerilim yaşandı. 

İlk başlarda kızının nişanı ve düğününde yanında yer alan, gayet de samimi gözüken İbrahim Tatlıses'le Dilan Çıtak'ın küslükleri kısa sürüyordu. Fakat geçtiğimiz sene ipler tamamen koptu. 

Çıtak'ın 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim.' açıklaması baba kızın arasının onarılamayacak bir şekilde bozulmasına sebep oldu, o gün bugündür de bir daha yan yana gelmediler.

Dilan Çıtak, bu sene Survivor'a katıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Dilan Çıtak, dün geceki bölümde ailesine sitem etmiş, İbrahim Tatlıses'i ima ettiği birçok çarpıcı açıklamada bulunmuştu. 

'İnsanlar sanıyor ki benim arkamda biri var ve ben hep o birinin sayesinde bir yere geldim. Şunun farkında değiller. Tam tersi; o birileri yüzünden aslında hak ettiğim, olmam gereken yere gelemedim' açıklamasında bulunan Dilan Çıtak, 'Diğer şarkıcılar olmadıkları bir kimlikten kurtulmaya çalışmıyor, ben bunun için savaşıyorum. Dilan Çıtak'a bence çok haksızlık yapıldı' ifadelerini kulanarak babası ve kardeşlerine taş atmıştı. Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz saatlerde tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü.

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, sabah saatlerinde Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

Adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya’daki konseri için yola çıktı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Ali k

Bir evlat nasıl bu hale getirilir.,.

yoksunn

bu adamında herkes kafasına nişan alıyor