İbrahim Tatlıses, Kafasına Kumanda Fırlatan Dilan Çıtak'tan Şikayetçi Oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Dilan Çıtak, dün geceki bölümde ailesine sitem etmiş, İbrahim Tatlıses'i ima ettiği birçok çarpıcı açıklamada bulunmuştu.

'İnsanlar sanıyor ki benim arkamda biri var ve ben hep o birinin sayesinde bir yere geldim. Şunun farkında değiller. Tam tersi; o birileri yüzünden aslında hak ettiğim, olmam gereken yere gelemedim' açıklamasında bulunan Dilan Çıtak, 'Diğer şarkıcılar olmadıkları bir kimlikten kurtulmaya çalışmıyor, ben bunun için savaşıyorum. Dilan Çıtak'a bence çok haksızlık yapıldı' ifadelerini kulanarak babası ve kardeşlerine taş atmıştı. Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.