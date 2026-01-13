Survivor 2026'da Dilan Çıtak'tan Babası İbrahim Tatlıses'e Gönderme

Survivor'da isim vermeden küs olduğu babası İbrahim Tatlıses'e göndermede bulunan Dilan Çıtak, “İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Tam tersi. O biri yüzünden hak ettiğim ve olmam gereken yere gelemedim.” dedi. Dilan Çıtak'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çitak hakkında 'Ben ömrü hayatımda, bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim. Çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez' ifadelerini kullanmıştı.