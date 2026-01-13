Survivor 2026'da Dilan Çıtak'tan Babası İbrahim Tatlıses'e Gönderme
Survivor 2026 yarışmacılarından Dilan Çıtak, yayınlanan yeni bölümde babası İbrahim Tatlıses'e gönderme dolu ifadeler kullandı. Babası için 'O biri yüzünden' diyen Dilan Çıtak, ayrıca İbrahim Tatlıses nedeniyle hak ettiği yerde olmadığını belirtti.
Survivor 2026'nın sevilen isimlerinden Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'le alakalı sözleriyle gündem oldu.
Dilan Çıtak'ın Survivor'daki göndermesini buradan izleyebilirsiniz:
