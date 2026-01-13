onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026'da Dilan Çıtak'tan Babası İbrahim Tatlıses'e Gönderme

Survivor 2026'da Dilan Çıtak'tan Babası İbrahim Tatlıses'e Gönderme

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 08:36

Survivor 2026 yarışmacılarından Dilan Çıtak, yayınlanan yeni bölümde babası İbrahim Tatlıses'e gönderme dolu ifadeler kullandı. Babası için 'O biri yüzünden' diyen Dilan Çıtak, ayrıca İbrahim Tatlıses nedeniyle hak ettiği yerde olmadığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'nın sevilen isimlerinden Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'le alakalı sözleriyle gündem oldu.

Survivor 2026'nın sevilen isimlerinden Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'le alakalı sözleriyle gündem oldu.

Survivor'da isim vermeden küs olduğu babası İbrahim Tatlıses'e göndermede bulunan Dilan Çıtak, “İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Tam tersi. O biri yüzünden hak ettiğim ve olmam gereken yere gelemedim.” dedi. Dilan Çıtak'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çitak hakkında 'Ben ömrü hayatımda, bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim. Çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez' ifadelerini kullanmıştı.

Dilan Çıtak'ın Survivor'daki göndermesini buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın