Nebahat Çehre, İkonik "Ölüyorum Anlasana" Sahnesini Nasıl Çektiklerini İlk Kez Anlattı!

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu izleyen herkesin hafızasına kazınan ve çıkmak da bilmeyen o ikonik 'Ölüyorum anlasana' sahnesini nasıl çektiklerini ilk kez anlattı!

Beren Saat'i de öve öve bitiremedi. 'Beren hazırlanırken çok güzel hazırlandı. Kış günü bir odaya girdi ve dedi ki 'Hiçbir şekilde beni rahatsız etmeyin.' O buz gibi odada saatlerce kaldı. Biz içeride diğer sahneleri çektik, sonra geldi. Ama kendini çok güzel hazırladı. Çok güzel konsantre oldu' açıklamasında bulundu.