Nebahat Çehre, İkonik "Ölüyorum Anlasana" Sahnesini Nasıl Çektiklerini İlk Kez Anlattı!

12.01.2026 - 15:45

Nebahat Çehre, Yasemin Bozkurt'un Tgrt'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' isimli programına konuk oldu. Usta oyuncu, Aşk-ı Memnu'daki ikonik anne kız sahnesini, bir diğer deyişle 'Ölüyorum anlasana' sahnesini nasıl çektiklerini ilk kez anlattı. 

Beren Saat'i öve öve bitiremedi.

Yıllardır Türkiye'nin en asil ve en zarif kadını olarak öne çıkan Nebahat Çehre, herhangi bir projede yer almasa da konuştuğumuz kıymetli isimlerden.

Birçok filmde ve dizide rol alan ama en çok da Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Hanım rolüyle gönlümüzde taht kuran Nebahat Çehre, hem yıllara meydan okuyan güzelliği hem de asaleti ve tarzıyla sık sık gündeme oturuyor. 

Bu sefer gündemde olmasının sebebi ise TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi isimli programdaki samimi sohbetiyle dikkat çekti.

Her bir anı manşetlere taşınan programın en dikkat çekici kısmı ise Aşk-ı Memnu sahnesi hakkında konuştuğu anlar oldu.

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu izleyen herkesin hafızasına kazınan ve çıkmak da bilmeyen o ikonik 'Ölüyorum anlasana' sahnesini nasıl çektiklerini ilk kez anlattı!

Beren Saat'i de öve öve bitiremedi. 'Beren hazırlanırken çok güzel hazırlandı. Kış günü bir odaya girdi ve dedi ki 'Hiçbir şekilde beni rahatsız etmeyin.' O buz gibi odada saatlerce kaldı. Biz içeride diğer sahneleri çektik, sonra geldi. Ama kendini çok güzel hazırladı. Çok güzel konsantre oldu' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

