Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'dan "Kocası" Batu'ya Milyonluk Doğum Günü Hediyesi!
Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, 'kocam' diye hitap ettiği sevgilisi Batu'nun doğum günü için kesenin ağzını büyük açtı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçirdiği estetik ve cinsiyet değişim operasyonlarıyla gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mika Raun'a mutlaka denk gelmişsinizdir.
Yaklaşık 2 yıldır et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan ikili, bu sefer Batu'nun doğum gününden karelerle gündeme oturdu.
İşte Mika Raun'un "kocasına" 1 milyon liralık ünlü markaya ait kolyeyi takdim ettiği anlar:
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
o şekilden bu şekile döneceğini düşünürek yatırım yaptiysa zaten hak etmiştir
Bu kadar siktiğimin parası bunlara nereden geliyor? Sadece influencerlık veya sponsorlardan olamaz abi. Bu elemanın vasfı ne mesela? Şarkıcı değil, oyuncu de... Devamını Gör
Kınama Arwen kınama diyorum daa olacak gibi değil. Rüküşlük, çiğlik, görgüsüzlük ruhsal kirlilik oluşturuyor. Pastanın kekoluğu, göze sokulan altın hediye vs... Devamını Gör