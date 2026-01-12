onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'dan "Kocası" Batu'ya Milyonluk Doğum Günü Hediyesi!

Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'dan "Kocası" Batu'ya Milyonluk Doğum Günü Hediyesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2026 - 12:44

Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, 'kocam' diye hitap ettiği sevgilisi Batu'nun doğum günü için kesenin ağzını büyük açtı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçirdiği estetik ve cinsiyet değişim operasyonlarıyla gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mika Raun'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Geçirdiği estetik ve cinsiyet değişim operasyonlarıyla gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Mika Raun'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Sosyal medya paylaşımları, süreç içerisindeki inanılmaz değişimiyle sık sık dikkat çeken Mika Raun, aşk konusunda bir miktar sıkıntı çekmişti. 

İlk önce Oğuzhan isimli sevgilisini sır gibi saklamıştı, sonra kendisini bir soru cevap videosu çekerek halka arz edince ayrılmışlardı. 

2023'te ise hayatına Batu'su girmişti. 'Kocam' diyerek yerlere göklere sığdıramadığı sevgilisiyle her anını birlikte geçiren Mika Raun'un yüzü aşkta nihayet gülmüştü!

Yaklaşık 2 yıldır et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan ikili, bu sefer Batu'nun doğum gününden karelerle gündeme oturdu.

Yaklaşık 2 yıldır et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan ikili, bu sefer Batu'nun doğum gününden karelerle gündeme oturdu.

Biricik 'kocası' için çok sıkı hazırlık yapan Mika Raun, popüler bir mekanda yakın arkadaşlarıyla Batu'nun doğum gününü kutladı. 

Batu'nun dolarlarla bezeli pastası ilk dikkat çeken detay olsa da asıl mesele başkaydı! Mika Raun, Batu için kesenin ağzını açtı. 'Cartier' markasına ait 1 milyon TL'lik bir kolye hediye etti.

İşte Mika Raun'un "kocasına" 1 milyon liralık ünlü markaya ait kolyeyi takdim ettiği anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
3
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ken takabayashi

o şekilden bu şekile döneceğini düşünürek yatırım yaptiysa zaten hak etmiştir

Ali Baran Ceydeliler

Bu kadar siktiğimin parası bunlara nereden geliyor? Sadece influencerlık veya sponsorlardan olamaz abi. Bu elemanın vasfı ne mesela? Şarkıcı değil, oyuncu de... Devamını Gör

Arwen

Kınama Arwen kınama diyorum daa olacak gibi değil. Rüküşlük, çiğlik, görgüsüzlük ruhsal kirlilik oluşturuyor. Pastanın kekoluğu, göze sokulan altın hediye vs... Devamını Gör