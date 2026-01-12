onedio
Kibariye'nin Sosyal Medyada Viral Olan Ayakları Travma Geçirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2026 - 08:46

Katarsis programına katılan ve içini döken ünlü şarkıcı Kibariye, bir anda ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi. Kibariye'nin ayakları kısa sürede viral oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dünyanın en iyi seslerinden biri olarak kabul edilen ünlü sanatçı Kibariye'yi tanımayanınız yoktur.

Başlıca sesiyle ama aynı zamanda özel hayatı ve katıldığı programlarda paylaştığı saf, içten açıklamalarla sık sık gündem olan Kibariye, buralara zor bir hayat yaşadıktan sonra gelen isimlerden. 

Şarkılarıyla ayrı, hayat hikayesiyle ayrı hafızamıza kazınan Kibariye'nin bu sefer gündeme oturmasının sebebi ise 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek cinsten!

Kibariye, geçtiğimiz saatlerde YouTube'da yayınlanan Katarsis programına katıldı.

Gökhan Çınar'la dertleşen ve içini döken Kibariye'nin röportajı oldukça samimi ve keyifli bulunurken programdan özellikle bir kısım sosyal medyayı derinden sarstı...

Bir anda arkadaşlarından bahsetmeye başlayan Kibariye, arkadaşlarıyla Akhisar'a çıktığını söyleyen Kibariye, 'Akhisar'da direk var hani direk. Kayarsın, oyun oynarsın. Direkten kaymayı çok severim ben. Ama bir gün kaydığım için ayağıma dibine kadar cam girdi. Böyle bir olay yaşadım. Bu ayağımı bile unuttum o güzel arkadaşlarımı özlemekten. Ameliyat atlattım küçükken, parasız günlerimizde. Ama ayağım böyle kaldı' diyerek ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi.

Kibariye'nin ayakları, nedendir bilinmez, sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu!

O kadar ki program yayınlandıktan sonra Twitter'da TT olan Kibariye'nin ayakları binlerce hesap tarafından paylaştı, binlerce kullanıcı tarafından kaydedilirken, kimilerine de büyük bir travma yaşattı. 

Twitter dün gece Kibariye sayesinde, 'Biz internete bu yüzden mi para ödüyoruz?' sorusunun sorulduğu bir yer haline dönüştü.

Hayatımızda bir bu eksikti! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim...

