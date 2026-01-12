Kibariye'nin Sosyal Medyada Viral Olan Ayakları Travma Geçirtti!
Katarsis programına katılan ve içini döken ünlü şarkıcı Kibariye, bir anda ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi. Kibariye'nin ayakları kısa sürede viral oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dünyanın en iyi seslerinden biri olarak kabul edilen ünlü sanatçı Kibariye'yi tanımayanınız yoktur.
Kibariye, geçtiğimiz saatlerde YouTube'da yayınlanan Katarsis programına katıldı.
Kibariye'nin ayakları, nedendir bilinmez, sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu!
Hayatımızda bir bu eksikti! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim...
