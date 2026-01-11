onedio
Duyduklarımız Gerçek mi? Beyazıt Öztürk, Müjdeyi Yeni Programında Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.01.2026 - 22:54

Beyaz'la Joker isimli yeni bir programa başlayan Beyazıt Öztürk, seyircisiyle yıllar sonra yeniden buluşmuştu. Beyaz, yeni programında herkesin beklediği müjdeli haberi verdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllarca Beyaz Show'la başımızı döndüren Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz hafta yepyeni bir programla dönmüştü.

4 Mayıs 2018 Cuma gecesi son sezon finallini yapıp yayından kaldırılan Beyaz Show tam 22 sezon sürdü. 

Beyaz Show'dan sonra inzivaya çekilen Beyazıt Öztürk'ü birkaç sene O Ses Türkiye jüri kadrosunda görmek hepimize ilaç gibi gelmişti! 

Beyazıt Öztürk, upuzun bir aranın ardından onunla özdeşleşen kanalı Kanal D'ye yeni bir formatla döndü. Beyaz'la Joker isimli bir bilgi yarışması sunan Beyazıt Öztürk beklendiği üzere büyük ilgi çekmeyi başardı.

Pazar günleri yayınlanan programın bu akşamki bölümüne damga vuran kısım ise Beyazıt Öztürk'ün müjde verdiği anlar oldu.

Üstelik bugün Beyaz Show'u hakikaten çok özlemiş olacak ki dile bile sürçtü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
