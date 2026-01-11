İnanalım mı? Hiç Estetiği Olmadığını İddia Eden İlayda Alişan Dillere Fena Düştü!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olan İlayda Alişan, bu sefer estetik açıklamasıyla dikkat çekti; 'Hiç estetiğim yok' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Hayatımıza birkaç sene önce giren İlayda Alişan, son zamanların en popüler isimlerinden biri.
Her şey gayet yolunda; hatta Seda Sayan ve İlayda Alişan da gayet samimi.
Gencecik bir kızken hayatımıza girdiğinden eski halini çok iyi bildiğimiz İlayda Alişan, hiç estetiği olmadığını iddia etti.
Neden saklayıp komik duruma düşüyorsunuz, + her yapılan işlem başarılı olmuş
Alttaki fotoda çok genç ve yüz hatları oturmamış olabilir. Hem şimdiki ile o zamanki hali arasında pek fark yok. Dolgu, botox var ama estetik yok demiş, inan... Devamını Gör
Kimin gelini 😅