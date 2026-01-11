İnanalım mı? Hiç Estetiği Olmadığını İddia Eden İlayda Alişan Dillere Fena Düştü!

İlk olarak, 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'de devam eden, başrollerinde Gülcan Arslan, Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren İlayda Alişan, büyük çıkışını Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Serkay Tütüncü'yle beraber rol aldığı Masumiyet dizisiyle yapmıştı.

Dizi kısa sürse de İlayda Alişan, hem performansı hem güzelliğiyle dikkat çekmişti. Son olarak Piyasa dizisinde tesettürlü bir karakteri canlandıran İlayda Alişan, yine performansıyla büyük övgü toplamıştı.

Aşk hayatında da büyük gelişmeler yaşandı; İlayda Alişan yaklaşık iki yıldır Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le beraber. Üstelik pek de mutlular.