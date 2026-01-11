onedio
İnanalım mı? Hiç Estetiği Olmadığını İddia Eden İlayda Alişan Dillere Fena Düştü!

İnanalım mı? Hiç Estetiği Olmadığını İddia Eden İlayda Alişan Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
11.01.2026 - 22:10

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olan İlayda Alişan, bu sefer estetik açıklamasıyla dikkat çekti; 'Hiç estetiğim yok' dedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hayatımıza birkaç sene önce giren İlayda Alişan, son zamanların en popüler isimlerinden biri.

İlk olarak, 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'de devam eden, başrollerinde Gülcan Arslan, Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren İlayda Alişan, büyük çıkışını Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Serkay Tütüncü'yle beraber rol aldığı Masumiyet dizisiyle yapmıştı. 

Dizi kısa sürse de İlayda Alişan, hem performansı hem güzelliğiyle dikkat çekmişti. Son olarak Piyasa dizisinde tesettürlü bir karakteri canlandıran İlayda Alişan, yine performansıyla büyük övgü toplamıştı. 

Aşk hayatında da büyük gelişmeler yaşandı; İlayda Alişan yaklaşık iki yıldır Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le beraber. Üstelik pek de mutlular.

Her şey gayet yolunda; hatta Seda Sayan ve İlayda Alişan da gayet samimi.

Fakat bugünkü konumuz farklı. Yine başa sardık ve 'hiç estetiğim yok' açıklamaları son günlerde peş peşe gelmeye başladı, belki denk gelmişsinizdir.

Artık hemen hemen herkesin birbirine benzediği şu dönemde, estetiği olmayanları öne çıkardığımız ve parmakla gösterdiğimiz bir aşamadayız! Fakat nedense yüzünde bariz değişim olduğu belli olan isimler, estetiği olmadığını iddia etmeyi seçiyor. 

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla İlayda Alişan oldu!

Gencecik bir kızken hayatımıza girdiğinden eski halini çok iyi bildiğimiz İlayda Alişan, hiç estetiği olmadığını iddia etti.

'Çok estetikli olduğumu düşünüyorlar. Vallahi hiç estetiğim yok. Botoksum var, arada bir yaptırıyorum. 2019'da bir kere dudak dolgusu yaptırmıştım. Sonra erittim.' açıklamasında bulunan İlayda Alişan'ın botoksu estetikten saymaması ayrı, erittiğini söylediği dudakları ayrı mesele olurken sosyal medya kullanıcılarının diline de fena düştü. 

Eski hali de hemen hatırlatıldı tabii!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
ikigai

Neden saklayıp komik duruma düşüyorsunuz, + her yapılan işlem başarılı olmuş

Ronayi

Alttaki fotoda çok genç ve yüz hatları oturmamış olabilir. Hem şimdiki ile o zamanki hali arasında pek fark yok. Dolgu, botox var ama estetik yok demiş, inan... Devamını Gör

houseof

Kimin gelini 😅