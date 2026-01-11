Göremediği İçin Kendini Yaraladığını Açıklayan Seren Serengil Akıllı Lens Ameliyatı Oldu!
Bir dönem magazinin popüler isimlerinden biri olan fakat şimdilerde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Seren Serengil, akıllı lens ameliyatı oldu. Rahatsızlığını açıkladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem magazinin en popüler isimlerinden biri olan, şimdilerdeyse gözlerden uzak kalmayı tercih eden Seren Serengil'i tanıtmaya gerek yok herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine de hayvanlar için yükselttiği sesi ve gündemdeki konulara dair yorumlarıyla sık sık gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Serengil, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akıllı lens ameliyatı olduğunu duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın