Göremediği İçin Kendini Yaraladığını Açıklayan Seren Serengil Akıllı Lens Ameliyatı Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.01.2026 - 19:36

Bir dönem magazinin popüler isimlerinden biri olan fakat şimdilerde gözlerden uzak kalmayı tercih eden Seren Serengil, akıllı lens ameliyatı oldu. Rahatsızlığını açıkladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönem magazinin en popüler isimlerinden biri olan, şimdilerdeyse gözlerden uzak kalmayı tercih eden Seren Serengil'i tanıtmaya gerek yok herhalde!

Genç bir kızken attığı her adımla konuşulan, daha sonra özel hayatıyla da sık sık manşetlerde yer alan Seren Serengil, uzun yıllar boyunca magazin yorumculuğu yaptı. 

Birçok programın sunucu ve yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, yaklaşık 2 yıl önce magazin programı yapmama kararı almış ve kenara çekilmişti.

Yine de hayvanlar için yükselttiği sesi ve gündemdeki konulara dair yorumlarıyla sık sık gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla takip edilen Seren Serengil, aynı zamanda estetik serüvenine de hiç hız kesmeden devam etti. 

İşlem üstüne işlem yaptıran, yıllardır da büyük değişimiyle konuşulan isimler arasında yer alan Seren Serengil, bu sefer estetikten ziyade sağlıkla alakalı bir operasyonla gündeme oturdu.

Serengil, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akıllı lens ameliyatı olduğunu duyurdu.

Son zamanlarda görmeyle ilgili probleminin korkunç bir seviyeye çıktığını söyleyen Seren Serengil, kendini yaralamaya başladığını açıkladı. Ameliyat sonrası pozlarını paylaşan Serengil, doktoruna teşekkür ettiği paylaşımına; 

'Tam ilkokuldan beri numaralı gözlüklerim vardı okula gidince gözümden çıkarıp çantama koyardım. Arkadaşlarım dört göz dediler diye bir daha okulda hiç takmadım... Görme tembelliği yıllar sonra 7 numaralara kadar çıktı..  Sadece lens takınca görebiliyordum ama bu sefer de gözlerim çok kurumaya, baş ağrılarına, hele lensleri çıkardığımda kendimi yaralamaya başlamıştım. Mutfak dolaplarının kaç kere gözüme girdiğini biliyorum. Yatağımı zor buluyordum yani artık çok korkunç boyuttaydı. Ama yinede senelerce korkumdan ihmal ettim, hep kaçtım bugüne kadarmış. Ne önemliymiş görmek meğer görmeden yaşamışım yıllarca.... Bu arada yapılan işlem uzak yakın görme bozukluğuna karşı göz içi lens değişimi işlemi. Güzel günler görme temennisiyle 🙏 teşekkür ederim'

 notunu düştü. 

Akıllı lens ameliyatı nedir?

Göz içine yerleştirilen mercekleri ifade eden akıllı lensler, multikofal (çok odaklı) lens türlerinden biridir. Farklı görüş aralıklarını, kırılma hatalarını ve diğer göz koşullarını düzeltebilir. Genellikle kataraktı olan kişilerde doğal göz lenslerini değiştirmek için kullanılır.

