Oğlunun Yüzünü Göstermeyen Ezgi Mola, Minik Can'ı Yanlışlıkla İlk Kez Paylaştı!

En son Başka Bir Gün ve Başka Bir Sen isimli yapımlarda izlediğimiz, bir süredir de annelik molasında işleri yavaştan alan Ezgi Mola, geçtiğimiz yaza sürpriz boşanmasıyla damga vurmuştu.

2023 yılında iş insanı Mustafa Aksakallı ile sade ve sadece yakın arkadaşlarının geldiği bir törenle evlenen Ezgi Mola, bu yaz 4 yıllık evliliğini bitirmişti.