Oğlunun Yüzünü Göstermeyen Ezgi Mola, Minik Can'ı Yanlışlıkla İlk Kez Paylaştı!
2 yaşındaki oğlu Can'ın yüzünü ilk günden itibaren göstermemeyi tercih eden Ezgi Mola, minik afacanın yüzünü ilk kez, -muhtemelen de yanlışlıkla- sosyal medya hesabında paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Yıllardır cana yakın tavrı ve samimi açıklamalarıyla gönülleri fetheden Ezgi Mola, özel hayatında epey çalkalanma yaşadı.
23 Kasım 2023'te dünyaya gelen ve Can ismini verdikleri oğulları ise bu aşktan geriye kalan en güzel hediyeydi.
Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde 2 yaş sendromundan dert yandığı videolarda muhtemelen yanlışlıkla Can'ın yüzünü paylaştı!
