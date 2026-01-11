onedio
article/comments
Oğlunun Yüzünü Göstermeyen Ezgi Mola, Minik Can'ı Yanlışlıkla İlk Kez Paylaştı!

Oğlunun Yüzünü Göstermeyen Ezgi Mola, Minik Can'ı Yanlışlıkla İlk Kez Paylaştı!

11.01.2026 - 18:53

2 yaşındaki oğlu Can'ın yüzünü ilk günden itibaren göstermemeyi tercih eden Ezgi Mola, minik afacanın yüzünü ilk kez, -muhtemelen de yanlışlıkla- sosyal medya hesabında paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yıllardır cana yakın tavrı ve samimi açıklamalarıyla gönülleri fetheden Ezgi Mola, özel hayatında epey çalkalanma yaşadı.

En son Başka Bir Gün ve Başka Bir Sen isimli yapımlarda izlediğimiz, bir süredir de annelik molasında işleri yavaştan alan Ezgi Mola, geçtiğimiz yaza sürpriz boşanmasıyla damga vurmuştu. 

2023 yılında iş insanı Mustafa Aksakallı ile sade ve sadece yakın arkadaşlarının geldiği bir törenle evlenen Ezgi Mola, bu yaz 4 yıllık evliliğini bitirmişti.

23 Kasım 2023'te dünyaya gelen ve Can ismini verdikleri oğulları ise bu aşktan geriye kalan en güzel hediyeydi.

Can doğduğu an, her anne gibi evladına aşık olan Ezgi Mola, Can'ı bebekliği boyunca koynundan çıkarmadı. Oğlunun yüzünü ise asla göstermemeyi tercih eden annelerden oldu. 

Oğlunun yüzünün anlaşılmadığı filtreli videolar paylaşan, Can'ı da hep yüzünü kapatarak paylaşan Ezgi Mola, yüzünü göstermeme sebebi olarak birilerinin saçma sapan şeyler yazmasından çekinmesini ve kendini tutamayacağını düşünmesini göstermişti.

Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde 2 yaş sendromundan dert yandığı videolarda muhtemelen yanlışlıkla Can'ın yüzünü paylaştı!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
