Ezgi Mola Minik Oğlu Can'ın Yüzünü Neden Sır Gibi Sakladığını Nihayet Açıkladı!
Ezgi Mola Minik Oğlu Can'ın Yüzünü Neden Sır Gibi Sakladığını Nihayet Açıkladı!
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Samimiyetiyle bize kendini en yakın arkadaşımızmış gibi hissettiren başarılı oyuncu Ezgi Mola'yı hepimiz tanıyoruz.
Mustafa Aksakallı ile 2019 yılından beri herkese "maşallah" dedirten bir aşk yaşayan Ezgi Mola, 2023 yılının Mayıs ayında nikah masasına oturdu biliyorsunuz ki.
Ünlü oyuncu evlendikten kısa bir süre sonra ise bebek beklediğini açıkladı! Hamilelik sürecini ve yaşadığı komik anlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına aldı hatırlarsanız.
Mola, o günden itibaren de oğlunu göğsünden ayırmadı! Yine oğluyla yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaşmaya devam eden ünlü oyuncu minik oğlu Can'ın yüzünü ise daha hiç kimselere göstermedi.
Ta ki dün yaptığı paylaşıma kadar! Tabii orda bile Can'In yüzünü tam göremedik!
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Biz ünlü oyuncunun oğlunun yüzünü gizleme nedenini "Acaba nazardan mı korkuyor?" diye düşünsek de meğer mesele çok başkaymış!
Mola, dün yaptığı paylaşıma gelen "artık bebişin yüzünü görmek istiyoruz!" isyanına verdiği cevap ile Can'ın yüzünü neden gizlediğini nihayet açıkladı!
Ezgi Mola, meğer minik oğluşuna kötü bir yorum gelmesinden çekiniyormuş. Daha doğrusu gelen yorumlara kendini tutamayıp cevap vermesinden!
Tam Ezgi Mola'lık bir açıklama olmamış mı sizce de? Ezgi Mola'nın açıklaması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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