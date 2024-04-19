Meğer İlk Değilmiş: Cem Yılmaz Serenay'dan Önce Eski Sevgilisi Sema Şimşek'e de Büyük Ayıp Etmiş!
Meğer İlk Değilmiş: Cem Yılmaz Serenay'dan Önce Eski Sevgilisi Sema Şimşek'e de Büyük Ayıp Etmiş!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/the-other...
Serenay Sarıkaya'nın New York ödül gecesi kombinine göndermeli paylaşım yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz'ın meğer bu ilk ayıbı değilmiş. Cem Yılmaz, daha önce de eski sevgilisi Sema Şimşek'e büyük ayıp etmiş!
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Hatırlarsanız Serenay Sarıkaya bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a gitmişti. Ünlü oyuncunun ödül gecesinde giydiği elbisesinin göğüs dekoltesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.
Sarıkaya'nın dekoltesi sosyal medya gündeminin zirvesine oturmuşken Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım ise Serenay Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünülmüş ve çok eleştirilmişti.
Herkes Cem Yılmaz'ın göndermeli paylaşımını konuşurken öğrendik ki ünlü komedyenin ilk eski sevgili göndermesi bu değilmiş.
Cem Yılmaz Milliyet Gazetesi'nden Nilgün Cerrahoğlu'yla yaptığı röportajında "Kadınları çözebiliyor musunuz?" sorusuna "Şunu hissediyorum ben, mükemmel bir makine yapılmış, ama bu şey gibi, bizim F - 16'lar gibi. Bir mekanizma eksik. Onun için çaresizlik içinde geziyoruz işte. Bana öyle geliyor..." cevabıyla şaşırtmıştı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle tanınan Sema Şimşek ile de bir ilişki yaşayan ünlü komedyen, Magazin Forever Programı'nda kendisine eski sevgilisi manken Sema Şimşek'in artık manken Burak Hakkı'yla çıktığı hatırlatıldığında "Mazotla çalışan otomobile süper benzin verince gitmedi. O yine alıştığı mazotu seçti" demişti.
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Bu diyalog ile görmüş olduk ki ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın terk edilmeyi hazmedememesi ilk değilmiş. Daha önce tıpkı Serenay Sarıkaya'ya yaptığı gönderme gibi birçok kez eski sevgili göndermesi de yapmış!
"Karşımdakini prenses sanıyorum, maymun çıkıyor. Ne yapayım." diyen Cem Yılmaz'ın eski sevgili göndermeleri için siz ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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