Meğer İlk Değilmiş: Cem Yılmaz Serenay'dan Önce Eski Sevgilisi Sema Şimşek'e de Büyük Ayıp Etmiş!

Serenay Sarıkaya'nın New York ödül gecesi kombinine göndermeli paylaşım yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz'ın meğer bu ilk ayıbı değilmiş. Cem Yılmaz, daha önce de eski sevgilisi Sema Şimşek'e büyük ayıp etmiş!