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Nevra Serezli "Onda Gençliğimi Görüyorum" Dediği Serenay Sarıkaya'yı Övmelere Doyamadı!

Nevra Serezli "Onda Gençliğimi Görüyorum" Dediği Serenay Sarıkaya'yı Övmelere Doyamadı!

Serenay Sarıkaya
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.04.2024 - 16:49

Usta oyuncu Nevra Serezli, Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamadı.

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Oynadığı her rol ile harikalar yaratan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Oynadığı her rol ile harikalar yaratan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Sarıkaya, hem kariyeri hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin dünyasında konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Sarıkaya, hem kariyeri hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin dünyasında konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Farklı bir auraya sahip olmanın yanı sıra on parmağında on marifet olan oyuncunun güzelliğine ise diyecek tek bir kelimemiz bile yok.

Farklı bir auraya sahip olmanın yanı sıra on parmağında on marifet olan oyuncunun güzelliğine ise diyecek tek bir kelimemiz bile yok.

Son olarak New York'ta GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü alan ünlü oyuncu övgülere de doyamıyor biliyorsunuz ki.

Son olarak New York'ta GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü alan ünlü oyuncu övgülere de doyamıyor biliyorsunuz ki.

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'yı övmeye doyamayan isimlerden biri de usta oyuncu Nevra Serezli oldu.

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'yı övmeye doyamayan isimlerden biri de usta oyuncu Nevra Serezli oldu.
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Serenay Sarıkaya için "Onda gençliğimi görüyorum" diyen Serezli, “Serenay her şeyi dozunda yapıyor, müthiş bir havası var. Star ışığı var, sahneye çok yakışıyor.” sözleriyle de yetenekli oyuncuya desteğini gösterdi.

Serenay Sarıkaya için "Onda gençliğimi görüyorum" diyen Serezli, “Serenay her şeyi dozunda yapıyor, müthiş bir havası var. Star ışığı var, sahneye çok yakışıyor.” sözleriyle de yetenekli oyuncuya desteğini gösterdi.

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1.Harald

affffeerin

murat

valla bende bir ışık görüyorumda burda söylenmez:)