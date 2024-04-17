Dava Meselesi Hareketlendi: Alizade'nin Şarkılı Göndermesinden Sonra Berkcan Güven'den de Karşılık Geldi!

YouTube'dan sonra müzik sektörüne de hızlı bir giriş yapan Berkcan Güven'in Alizade ile birlikte çıkardığı şarkıları hatırlarsınız. İkilinin şarkıları çok dinleniyordu biliyorsunuz ki. Sonra öğrendik ki Alizade, Berkcan Güven'i dolandırmış! Hatta dolandırmakla da kalmamış ve göndermeli paylaşımlar yapmış. Güven'den Alizade'ye cevap geldi.