Dava Meselesi Hareketlendi: Alizade'nin Şarkılı Göndermesinden Sonra Berkcan Güven'den de Karşılık Geldi!
Dava Meselesi Hareketlendi: Alizade'nin Şarkılı Göndermesinden Sonra Berkcan Güven'den de Karşılık Geldi!
YouTube'dan sonra müzik sektörüne de hızlı bir giriş yapan Berkcan Güven'in Alizade ile birlikte çıkardığı şarkıları hatırlarsınız. İkilinin şarkıları çok dinleniyordu biliyorsunuz ki. Sonra öğrendik ki Alizade, Berkcan Güven'i dolandırmış! Hatta dolandırmakla da kalmamış ve göndermeli paylaşımlar yapmış. Güven'den Alizade'ye cevap geldi.
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Ününe YouTube ile kavuşan ancak müzik sektörüne de çok hızlı bir giriş yapan Berkcan Güven'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Önceleri eğlence amaçlı ürettiği şarkıları çok sevilen Güven, daha sonra müzik işini profesyonel olarak yapmaya başlamış ve müzik listelerini de kırıp geçirmişti hatırlarsanız!
Her yıl başarısına başarı katan Berkcan Güven'i birçok kişi ile çalışırken görsek de bu isimler arasında bizi en şaşırtan şüphesiz ki Alizade'ydi.
"Kalbin Bana Kaldı" şarkısı işle çıkış yapan ikili yakaladıkları başarının ardından birçok kez daha birlikte çalıştılar biliyorsunuz ki. Hatta ikilinin arkadaşlıkları sadece iş arkadaşlığı da değildi, aralarından su sızmıyordu desek yeri.
Daha doğrusu biz öyle sanıyormuşuz! Çünkü Berkcan Güven geçtiğimiz günlerde Alizade'nin kendisini dolandırdığını açıkladı.
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"Alizade bu iddialara ne cevap verir acaba?" diye düşünüyorduk ki Alizade'den göndermeli mi göndermeli, imalı mı imalı bir paylaşım geldi 👇🏻
Ee Berkcan Güven karşılık vermeden durur mu efendim? Tabii ki durmadı ve ondan da şarkılı bir gönderme geldi.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Berkcan Güven, "Şaka bir yana süreç sonuçlanınca ne olup bittiğini anlatacağım, şimdilik bu kadar makara yeter" açıklamalarını yaptı.
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