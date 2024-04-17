Tekne Pozları Olay Olmuştu: Melisa Döngel, Galatasaray'lı Futbolcu Yılmaz ile Çıkan Aşk İddialarını Yanıtladı!
Tekne Pozları Olay Olmuştu: Melisa Döngel, Galatasaray'lı Futbolcu Yılmaz ile Çıkan Aşk İddialarını Yanıtladı!
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in adı Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk iddialarına karışmıştı. Döngel'den aşk iddialarına yanıt geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son günlerde magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri olan Melisa Döngel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi "Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Şimdilerde Now TV ekranlarında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterine hayat veren Döngel, yalnızca kariyeri ile değil özel hayatı ile de çokça konuşuluyor.
Uzun zamandır bekarlığın tadını çıkaran ünlü oyuncu biliyorsunuz ki sık sık farklı isimler ile anılıyor. Ünlü ismin adı geçtiğimiz aylarda da Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk iddialarına karışmıştı.
Hatta ikilinin aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri bile söylenmişti. Ancak işler pek de öyle değilmiş!
Alper Yılmaz ile aşk iddialarına yanıt veren Döngel, "Tanımıyorum kendisini, başarılı bir futbolcuymuş. Başarılar diliyorum kendisine." açıklamasını yaptı. Döngel aynı zamanda en kısa sürede hayatında birisinin olmasını istediğini de dile getirdi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda