Herkes Onu Konuşurken Seksi Pozlar Vermeye Devam Eden Hadise'nin Son Paylaşımı Ortalığı Ateşe Verdi!

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan Hadise'nin hem dansı hem sahne kostümü herkesin dilinde. Hatta herkes Hadise'yi konuşuyor desek yeri! Eleştirilere pek kulak asmayan ünlü şarkıcı ise seksi pozlarına devam ediyor. İşte Hadise'nin son pozları!