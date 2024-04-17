Herkes Onu Konuşurken Seksi Pozlar Vermeye Devam Eden Hadise'nin Son Paylaşımı Ortalığı Ateşe Verdi!
Herkes Onu Konuşurken Seksi Pozlar Vermeye Devam Eden Hadise'nin Son Paylaşımı Ortalığı Ateşe Verdi!
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan Hadise'nin hem dansı hem sahne kostümü herkesin dilinde. Hatta herkes Hadise'yi konuşuyor desek yeri! Eleştirilere pek kulak asmayan ünlü şarkıcı ise seksi pozlarına devam ediyor. İşte Hadise'nin son pozları!
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Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden biri.
Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da sık sık magazin dünyasını sallıyor biliyorsunuz ki.
Artık dişil enerji denildiğinde akıllara ilk o geliyor. Farklı bir auraya sahip olan ünlü sanatçı ne yapsa, ne giyse kendine yakıştırmayı da başarıyor!
Takip edenler bilir ki Hadise'nin dili de epey sivri! Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a sahneye çıkan ünlü sanatçının kendisini yakın ve alt açıdan çeken kameramana verdiği "2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü"! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" ayarı hala konuşuluyor.
Herkes onu konuşurken tatilin keyfini çıkartan ünlü sanatçı ise seksi pozları ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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Leopar modasını geri getirmeye kararlı olan Hadise, son pozları ile yine ve yeniden ortalığı aleve verdi desek yeri! İşte ünlü sanatçının son pozları!
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Gelin, Hadise'nin son pozlarına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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Siz Hadise'nin son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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