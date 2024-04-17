Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: Ünlü Gazetecinin Kızı Olduğu Söylenen İsim Ortaya Çıktı!

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'ndan gündeme bomba gibi bir iddia düşmüş ve Nebioğlu, 'Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor' açıklamalarını yapmıştı. Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G. ise ortaya çıktı