Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: Ünlü Gazetecinin Kızı Olduğu Söylenen İsim Ortaya Çıktı!
Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: Ünlü Gazetecinin Kızı Olduğu Söylenen İsim Ortaya Çıktı!
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'ndan gündeme bomba gibi bir iddia düşmüş ve Nebioğlu, 'Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor' açıklamalarını yapmıştı. Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G. ise ortaya çıktı
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Geçtiğimiz yıldan bu yana yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA testi ile kanıtlamış ve ablasının da ünlü bir ismin annesiyle yaşadığı ilişki sonrası dünyaya geldiğini iddia etmişti.
Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık ise Nebioğlu'nun iddia ettiği ismin Uğur Dündar olduğunu açıklamış ve Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin de haziran ayında görüleceği söylenmişti.
Ortaya atılan iddialar sonucunda Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak biyolojik babalık iddiasının reddedildiğini ifade etti.
Uğur Dündar'a babalık davası açan kişinin Dilara G. olduğu, Isparta'da yaşadığı ve evli olduğu ortaya çıktı! İşte Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.
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