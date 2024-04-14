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Hadise'nin Leopar Desenli Elbisesiyle Catwalk Yaptığı Son Paylaşımı "İlah mısın Silah mı?" Dedirtti

Hadise'nin Leopar Desenli Elbisesiyle Catwalk Yaptığı Son Paylaşımı "İlah mısın Silah mı?" Dedirtti

Hadise
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.04.2024 - 22:37

Di̇şi̇l enerji̇ni̇n kraliçesi olarak bilinen ünlü şarkıcı Hadise'nin leopar desenli elbisesiyle catwalk yaptığı anlar gündem oldu. Hadise'nin son paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu!

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Pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile kendinden sıklıkla söz ettiren ünlülerden bir tanesi.

Pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile kendinden sıklıkla söz ettiren ünlülerden bir tanesi.

Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da sık sık magazin dünyasını sallıyor biliyorsunuz ki.

Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da sık sık magazin dünyasını sallıyor biliyorsunuz ki.

Sahne performansları, kostümleri ve tarzı da sık sık gündem olan ünlü şarkıcı dişil enerji denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi.

Sahne performansları, kostümleri ve tarzı da sık sık gündem olan ünlü şarkıcı dişil enerji denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi.

"Dişil enerjinin kitabını yaz da okuyalım" dediğimiz ünlü şarkıcı bu sefer de leopar desenli elbisesiyle catwalk yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı!

"Dişil enerjinin kitabını yaz da okuyalım" dediğimiz ünlü şarkıcı bu sefer de leopar desenli elbisesiyle catwalk yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı!

İşte o anlar 👇🏻

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Hadise'nin son paylaşımı her zamanki gibi ortalığı yaktı geçti! Gelin, ünlü şarkıcının son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

Hadise'nin son paylaşımı her zamanki gibi ortalığı yaktı geçti! Gelin, ünlü şarkıcının son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz Hadise'nin kombini ve yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Siz Hadise'nin kombini ve yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!

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