Tarzıyla Dikkat Çeken Gülşen Pembe ve Kırmızıdan Sonra Döndüğü Sarı Saçlarıyla Donatella Versace'ye Benzetildi
Tarzıyla Dikkat Çeken Gülşen Pembe ve Kırmızıdan Sonra Döndüğü Sarı Saçlarıyla Donatella Versace'ye Benzetildi
Tarzı ve giyimiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, yeni bir değişiklik yaparak sarı saçlarına geri döndü! Ünlü şarkıcı sarı saçlarıyla moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetildi.
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1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak o günden bu güne kadar adından her zaman başarı ile söz ettiren Gülşen'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Gülşen sadece başarıları ile değil aynı zamanda açıklamaları ve sahne tarzları ile de gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Cesaret deyince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen'in sahne kıyafetlerini anlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz...
Bir de kendisinin renkten renge giren saçlarını tabii. Ünlü şarkıcının saçları önce pembe, sonra kırmızı olmuştu hatırlarsanız.
Saç rengiyle sık sık oynayan ünlü şarkıcı pembe ve kırmızıdan sonra radikal bir karar ile sarı saçlarına geri döndü!
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Sarının yeni bir tonuyla tanıştığını söyleyen ünlü şarkıcı son görünümüyle İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetildi.
İşte Gülşen'in son hali 👇🏻
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Gülşen yeni tarzıyla sizce de Donatella Versace'ye benzemiş mi? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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