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Kızına Verdiği Sözü Tutup 100. Günde Survivor'dan Elenen Hakan Hatipoğlu Ailesine Gözyaşlarıyla Kavuştu

Kızına Verdiği Sözü Tutup 100. Günde Survivor'dan Elenen Hakan Hatipoğlu Ailesine Gözyaşlarıyla Kavuştu

survivor
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.04.2024 - 17:24

Kızına verdiği sözü tutup 100. günde Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu ailesine gözyaşları içerisinde kavuştu.

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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!

Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!

En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu All Star 2024 sezonunda seyirciler her gün farklı bir artışma ile karşı karşıya kalıyor biliyorsunuz ki.

En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu All Star 2024 sezonunda seyirciler her gün farklı bir artışma ile karşı karşıya kalıyor biliyorsunuz ki.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Hatipoğlu, Yaman Keleş, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz ile eleme potasına girdi ve düello oyununu kaybeden Hakan Hatipoğlu adaya veda etti.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Hatipoğlu, Yaman Keleş, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz ile eleme potasına girdi ve düello oyununu kaybeden Hakan Hatipoğlu adaya veda etti.

"Buraya gelmeden kızıma ‘Survivor’da ne kadar kalayım kızım’ dedim, ‘100 gün kal baba’ dedi. Bugün 1 Ocak’ta başlayan Survivor’ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum." diyen Hatipoğlu Survivor'un 100. gününde adaya veda ettikten sonra nihayet ailesi ile kavuştu.

"Buraya gelmeden kızıma ‘Survivor’da ne kadar kalayım kızım’ dedim, ‘100 gün kal baba’ dedi. Bugün 1 Ocak’ta başlayan Survivor’ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum." diyen Hatipoğlu Survivor'un 100. gününde adaya veda ettikten sonra nihayet ailesi ile kavuştu.

Hakan Hatipoğlu'nun mutluluk gözyaşları görenlerin kalplerini burktu.

Hakan Hatipoğlu'nun mutluluk gözyaşları görenlerin kalplerini burktu.
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İşte o anlar 👇🏻

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