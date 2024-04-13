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Ayrılıktan Sonra Arkadaş Kalan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin Tatil Görüntüleri "Aşk Yeniden mi?" Dedirtti

Ayrılıktan Sonra Arkadaş Kalan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin Tatil Görüntüleri "Aşk Yeniden mi?" Dedirtti

Çağla Şikel
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.04.2024 - 20:34

Muhabir Online'ın özel haberine göre geçtiğimiz aylarda Nail Gönenli ile bir yıllık ilişkisini sonlandıran Çağla Şıkel, eski sevgilisi Gönenli ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. İkilinin tatil görüntüleri barışma olup olmadığını sorgulattı!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5tULomoxCe/
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, uzunca bir süre boyunca özel yaşamını kameraların ve magazin dünyasının ilgi odağından dikkatlice korumayı başarmıştı hatırlarsanız.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, uzunca bir süre boyunca özel yaşamını kameraların ve magazin dünyasının ilgi odağından dikkatlice korumayı başarmıştı hatırlarsanız.

Ancak Çağla Şıkel, geçtiğimiz yıllarda aşk orucunu sonunda bozmuş ve Emre Altuğ'dan sonra ilk kez yeni biri ile kamera karşısına çıkmıştı.

Ancak Çağla Şıkel, geçtiğimiz yıllarda aşk orucunu sonunda bozmuş ve Emre Altuğ'dan sonra ilk kez yeni biri ile kamera karşısına çıkmıştı.

Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla magazin dünyasında adından sıkça söz ettirmiş hatta sevgilisi hakkında şu cümleler ile açıklama yapmıştı:

Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla magazin dünyasında adından sıkça söz ettirmiş hatta sevgilisi hakkında şu cümleler ile açıklama yapmıştı:

'Hayatımda aşk için bir boşluk bırakmamıştım ama o, bu boşluğu bulup içeri girdi. Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor. Bu durumda karşılıklı olarak çok şanslıyız.'

Şıkel hayranları bu ilişkinin evliliğe gideceğini düşünürken ünlü çift geçtiğimiz aylarda ayrılık kararını duyurmuştu. Şıkel, ayrılığı hakkında ise "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." açıklamalarını yapmıştı.

Şıkel hayranları bu ilişkinin evliliğe gideceğini düşünürken ünlü çift geçtiğimiz aylarda ayrılık kararını duyurmuştu. Şıkel, ayrılığı hakkında ise "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti." açıklamalarını yapmıştı.

Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını söyleyen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli çifti Muhabir Online'ın özel haberine göre geçtiğimiz saatlerde Çeşme'de birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını söyleyen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli çifti Muhabir Online'ın özel haberine göre geçtiğimiz saatlerde Çeşme'de birlikte tatil yaparken görüntülendi.
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İkilinin tatile arkadaş olarak mı yoksa yeniden birlikte olarak mı çıktıkları ise merak konusu oldu!

İkilinin tatile arkadaş olarak mı yoksa yeniden birlikte olarak mı çıktıkları ise merak konusu oldu!

Dün akşam bir mekanda bir kadın ile görüntülenen Nail Gönenli'nin yanındaki kadının da Çağla Şıkel olup olmadığı kafalarda soru işareti bıraktı.

Dün akşam bir mekanda bir kadın ile görüntülenen Nail Gönenli'nin yanındaki kadının da Çağla Şıkel olup olmadığı kafalarda soru işareti bıraktı.

Sizce eski aşıklar yeniden barışmış olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!

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