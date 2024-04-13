Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Neden Peruk Kullandığını İsyan Ederek Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Neden Peruk Kullandığını İsyan Ederek Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek son zamanlarda sık sık tarzı yüzünden eleştiriliyordu. Ünlü oyuncu isyan ederek peruk kullanma sebebini açıkladı!
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İzleyici karşısına geçtiği günden itibaren her bölümü heyecan ve merak ile beklenen Kızılcık Şerbeti'ni mutlaka biliyorsunuzdur.
Dizinin en dikkat çekici karakterlerinden biri olan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'i de tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz!
Aynı zamanda dizinin senaristliğini üstlenen Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek rolü nedeniyle sık sık eleştiriliyor biliyorsunuz ki.
Ancak ünlü oyuncunun eleştirilmesinin tek nedeni rolü değil! Civelek, hem saçı hem giyimi ile sık sık magazin gündemimizin konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Hatırlarsanız ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği kıyafet ile de epey eleştirilmişti.
Feyza Civelek, kıyafet eleştirilerine pek kulak asmasa da saçı ile ilgili gelen yorumlara bir açıklama yaparak neden peruk kullandığını anlattı!
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Sedef hastası olduğunu söyleyen ünlü oyuncu yurt dışından aldığı ilacın kendisinde yan etkilere neden olduğunu ve tüm saçının ilaç yüzünden döküldüğünü ifade etti.
"Saçım ve peruğum hakkında yorum yapan herkese tek diyeceğim şu; bu bir sağlık sorunu o yüzden saçma sapan yorumları kendinize saklayın." diyen ünlü oyuncu yakın zamanda kendi saçları ile geri döneceğini de söyledi.
Saç kıran hastalığı ile mücadele eden Işın Karaca'dan Feyza Civelek'e destek gecikmedi!
Siz Feyza Civelek'in neden peruk kullandığını biliyor muydunuz? Yorumlarda buluşalım!
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