Kaos Yükleniyor! Kısmetse Olur Gizem Eski Sezon Yarışmacısı Rotinda'yı Kendi Sevgilisi ile Yatakta Bastı!
Kaos Yükleniyor! Kısmetse Olur Gizem Eski Sezon Yarışmacısı Rotinda'yı Kendi Sevgilisi ile Yatakta Bastı!
Kısmetse Olur yarışmacısı Gizem sevgilisini eski sezon yarışmacısı Rotinda ile aynı yatakta yakaladı. Rotinda ve Berk'in videosunu çeken Gizem'in paylaşımları olay oldu!
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Yıllar sonra yeni sezonu ile ekranlara gelen Kısmetse Olur'u mutlaka izlemişsinizdir. En az geçtiğimiz sezonlar kadar kaoslu geçen yeni sezonlarda da bol bol kavga, aşk ve hırs izledik biliyorsunuz ki!
Özellikle de Rotinda ve diğer yarışmacılar arasında yaşanan kaoslara en azından sosyal medyada rastlamışsınızdır.
Yarışmaya devam eden yarışmacılar kadar elenenler de konuşulmaya devam etti tabii. Biz "Daha ne görebiliriz?" derken yeni sezon yarışmacısı Gizem'in geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.
Gizem Çakal, sevgilisi ile Rotinda'yı bir otel odasında bastığını söylerken Yasin Özbek ise o anın görüntülerini yayımladı. Odanın kendi odası olduğunu söyleyen Çakal'ın "benim odamda benim eşyalarımın olduğu yerde" isyanı gündem oldu.
İşte o anlar 👇🏻
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İkilinin videolarının sosyal medyada yayılması üzerine Berk Şenli, Rotinda'nın bayıldığını ve kendisinin onu tuttuğunu anlattığı bir açıklama yayımladı. İşte Berk Şenli'nin açıklaması 👇🏻
Şenli, daha sonra Rotinda Kılıç ile yazışmalarını da sosyal medya hesabından paylaştı 👇🏻
Gizem, Rotinda ve Berk kaosuna diğer Kısmetse Olur yarışmacılarından tepkiler de gecikmedi!
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Tabii diğer sosyal medya kullanıcılarının da 👇🏻
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Siz Rotinda, Berk ve Gizem üçlüsünün arasında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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