800 Yaşındaki Şahmeran İddiası: Müge Anlı'da Aranan Şifanur'un Annesi Konuştu, Ses Kayıtları Şoke Etti!
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın ailesinin başvurusuyla gündemde. Anne Aynur Yılmaz, kızının bir kadının etkisi altında kaldığını öne sürerken, canlı yayına bağlanan o kadın suçlamaları reddetti. Stüdyoda dinletilen ses kayıtları ve Müge Anlı'nın genç kadına yaptığı sert çağrı, olayı bir anda konuşulur hale getirdi.
Şifanur Yılmaz'ın ailesi, kayıp yakınlarını bulmak isteyenlerin yıllardır kapısını çaldığı Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Şifanur Yılmaz'ın annesi, kızının 6 Ekim'de evden ayrıldığını ve Tuğba Deniz'in etkisinde kaldığını öne sürdü.
Tuğba Deniz yayına bağlanıp suçlamaları reddetti, Müge Anlı ise Şifanur'a "Dön gel evine yavrum" diye seslendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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