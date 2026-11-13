800 Yaşındaki Şahmeran İddiası: Müge Anlı'da Aranan Şifanur'un Annesi Konuştu, Ses Kayıtları Şoke Etti!

Annenin anlattıkları stüdyoda yankılanırken bir izleyici, Tuğba Deniz'in iki yıl önce de ailesinde sorunlara yol açtığını ileri sürdü. Telefonla yayına bağlanan Deniz ise suçlamaların tamamını reddederek Şifanur'un son 10 gündür yanında olduğunu söyledi. Programda Deniz'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları da dinletildi; kayıtlarda yılanları çok iyi kullandığını ve cinlerinin her yerde olup Şifanur'u duyduğunu söyleyen ifadeler yer aldı. Kayıtlara sert tepki gösteren Müge Anlı, Şifanur'a doğrudan seslenerek eve dönmesini istedi ve bu çağrı, Şahmeran anlatımlarıyla birlikte programın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Şifanur Yılmaz'ın şu an nerede olduğu ve Şahmeran anlatımlarının gerçekliği konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.