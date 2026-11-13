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800 Yaşındaki Şahmeran İddiası: Müge Anlı'da Aranan Şifanur'un Annesi Konuştu, Ses Kayıtları Şoke Etti!

800 Yaşındaki Şahmeran İddiası: Müge Anlı'da Aranan Şifanur'un Annesi Konuştu, Ses Kayıtları Şoke Etti!

Atv Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 16:30
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın ailesinin başvurusuyla gündemde. Anne Aynur Yılmaz, kızının bir kadının etkisi altında kaldığını öne sürerken, canlı yayına bağlanan o kadın suçlamaları reddetti. Stüdyoda dinletilen ses kayıtları ve Müge Anlı'nın genç kadına yaptığı sert çağrı, olayı bir anda konuşulur hale getirdi.

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Şifanur Yılmaz'ın ailesi, kayıp yakınlarını bulmak isteyenlerin yıllardır kapısını çaldığı Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Şifanur Yılmaz'ın ailesi, kayıp yakınlarını bulmak isteyenlerin yıllardır kapısını çaldığı Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranında kayıp yakınlarını arayan ailelerin ve aile içi anlaşmazlık yaşayanların en sık başvurduğu programlardan biri olarak biliniyor. Program, kaybolan kişilerin izini sürerken tarafları aynı stüdyoda yüz yüze getirmesiyle tanınıyor ve canlı yayında yaşanan gerilimli anlar sık sık gündeme geliyor. Şifanur Yılmaz'ın ailesi de evinden ayrılan genç kadından haber alamayınca çareyi bu programa başvurmakta buldu. Bu başvuru, Şahmeran iddiasıyla birlikte kısa sürede sosyal medyanın ve izleyicinin gündemine oturdu.

Şifanur Yılmaz'ın annesi, kızının 6 Ekim'de evden ayrıldığını ve Tuğba Deniz'in etkisinde kaldığını öne sürdü.

Şifanur Yılmaz'ın annesi, kızının 6 Ekim'de evden ayrıldığını ve Tuğba Deniz'in etkisinde kaldığını öne sürdü.

Başvurunun ardındaki hikâye, Sultangazi'deki evinden 6 Ekim'de ayrılan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın o günden beri bulunamamasıyla başlıyor. Yardım için Müge Anlı'ya gelen anne Aynur Yılmaz, kızının 43 yaşındaki Tuğba Deniz adlı bir kadının etkisi altında olduğunu söyledi. Anlattığına göre Deniz, kendisini 800 yaşında ve Anadolu halk inanışlarında yarı insan, yarı yılan olarak anlatılan Şahmeran olarak tanıtıyor, yılanların kendisini koruduğunu söylüyordu. Anne ayrıca Şifanur'un ailesiyle yaptığı görüşmelerde kendisini ölmüş sayan ifadeler kullandığını öne sürdü. Bu anlatımların hiçbiri şu an için doğrulanmış değil.

Tuğba Deniz yayına bağlanıp suçlamaları reddetti, Müge Anlı ise Şifanur'a "Dön gel evine yavrum" diye seslendi.

Tuğba Deniz yayına bağlanıp suçlamaları reddetti, Müge Anlı ise Şifanur'a "Dön gel evine yavrum" diye seslendi.

Annenin anlattıkları stüdyoda yankılanırken bir izleyici, Tuğba Deniz'in iki yıl önce de ailesinde sorunlara yol açtığını ileri sürdü. Telefonla yayına bağlanan Deniz ise suçlamaların tamamını reddederek Şifanur'un son 10 gündür yanında olduğunu söyledi. Programda Deniz'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları da dinletildi; kayıtlarda yılanları çok iyi kullandığını ve cinlerinin her yerde olup Şifanur'u duyduğunu söyleyen ifadeler yer aldı. Kayıtlara sert tepki gösteren Müge Anlı, Şifanur'a doğrudan seslenerek eve dönmesini istedi ve bu çağrı, Şahmeran anlatımlarıyla birlikte programın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Şifanur Yılmaz'ın şu an nerede olduğu ve Şahmeran anlatımlarının gerçekliği konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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