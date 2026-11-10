"Allah Bize Hamid'i Gönderdi" Dedi: Müge Anlı'daki Hamid Artık Kibrit Ailesinin Bir Ferdi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'yaşamak için' babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın 18 yıllık hikâyesinde yeni bir sayfa açıldı. Biyolojik babası Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilen genç adam artık Kibrit soyadını taşıyor. Hamid, yeni ailesiyle birlikte stüdyoya geldi ve yaşanan buluşma izleyicileri duygulandırdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İlik nakli için babasını arayan Hamid'in annesi tutuklanmış, biyolojik babası soruşturmada ortaya çıkmıştı.
Daha önce bir evladını kaybeden Levent Kibrit, oğluna kavuşmasını "Allah bize Hamid'i gönderdi" sözleriyle anlattı.
Baba Levent ve ağabey Fahrettin Kibrit, Hamid'e ilik vermeye hazır olduklarını söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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