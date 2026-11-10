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"Allah Bize Hamid'i Gönderdi" Dedi: Müge Anlı'daki Hamid Artık Kibrit Ailesinin Bir Ferdi

"Allah Bize Hamid'i Gönderdi" Dedi: Müge Anlı'daki Hamid Artık Kibrit Ailesinin Bir Ferdi

Atv Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 17:16
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'yaşamak için' babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın 18 yıllık hikâyesinde yeni bir sayfa açıldı. Biyolojik babası Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilen genç adam artık Kibrit soyadını taşıyor. Hamid, yeni ailesiyle birlikte stüdyoya geldi ve yaşanan buluşma izleyicileri duygulandırdı.

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İlik nakli için babasını arayan Hamid'in annesi tutuklanmış, biyolojik babası soruşturmada ortaya çıkmıştı.

İlik nakli için babasını arayan Hamid'in annesi tutuklanmış, biyolojik babası soruşturmada ortaya çıkmıştı.

İzmirli 18 yaşındaki Hamid, Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyduğu için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, gerçeği bilen tek kişinin annesi Nihal Beyit olduğunu söylemişti. Canlı yayına bağlanan anne ise babanın adını ancak dava açılırsa öğrenebileceğini savunmuştu. Hamid ise 'Ölmek istemiyorum' diyerek yıllardır saklanan sırrın ortaya çıkmasını istemişti.

Yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından anne ve dayı gözaltına alındı. Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın kimliğini sakladığı düşünülen dayı hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Soruşturma sürecinde Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı.

Daha önce bir evladını kaybeden Levent Kibrit, oğluna kavuşmasını "Allah bize Hamid'i gönderdi" sözleriyle anlattı.

Daha önce bir evladını kaybeden Levent Kibrit, oğluna kavuşmasını "Allah bize Hamid'i gönderdi" sözleriyle anlattı.

Hamid, son yayında babası Levent Kibrit, ağabeyi Fahrettin Kibrit ve babasının eşi Sibel Hanım'la birlikte stüdyodaydı. Daha önce bir evladını kaybettiğini anlatan Levent Kibrit, oğluna kavuşmasını 'Allah bize Hamid'i gönderdi' sözleriyle ifade etti.

Fahrettin Kibrit ise kardeşini ilk gördükleri anı anlattı. Hiç tereddüt etmeden yanına gittiklerini söyleyen Fahrettin, 'Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz' dedi. Sibel Hanım da eşinin programa bağlandığı sırada Hamid'in kim olduğunu anladığını, geçmişte yaşananların aile için önemli olmadığını belirtti. Ailenin birbirine gösterdiği sevgi stüdyoda alkışlarla karşılandı.

Baba Levent ve ağabey Fahrettin Kibrit, Hamid'e ilik vermeye hazır olduklarını söyledi.

Baba Levent ve ağabey Fahrettin Kibrit, Hamid'e ilik vermeye hazır olduklarını söyledi.

Peki Hamid'in sağlık durumu ne? Levent Kibrit'in anlattığına göre yapılan kontrollerde genç adamın vücudunda demir birikimi tespit edildi ve süreç yakından takip ediliyor. Hamid'in ilaçlarını Sibel Hanım takip ediyor. Baba Levent Kibrit ile ağabey Fahrettin Kibrit'in taşıyıcı olduğu açıklandı; aile, Hamid'e ilik vermek için hazır olduklarını söyledi. Nakil için bir tarih ise henüz paylaşılmadı.

Müge Anlı da Hamid'in yıllardır yalnızca babasını değil, anne sevgisini ve aile sıcaklığını da aradığını vurguladı. Üstelik Hamid'in hayatında bir değişiklik daha var: Genç adam, ailesinin lojistik şirketinde sigortalı olarak çalışmaya başladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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