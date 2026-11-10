"Allah Bize Hamid'i Gönderdi" Dedi: Müge Anlı'daki Hamid Artık Kibrit Ailesinin Bir Ferdi

İzmirli 18 yaşındaki Hamid, Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyduğu için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, gerçeği bilen tek kişinin annesi Nihal Beyit olduğunu söylemişti. Canlı yayına bağlanan anne ise babanın adını ancak dava açılırsa öğrenebileceğini savunmuştu. Hamid ise 'Ölmek istemiyorum' diyerek yıllardır saklanan sırrın ortaya çıkmasını istemişti.

Yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından anne ve dayı gözaltına alındı. Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın kimliğini sakladığı düşünülen dayı hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Soruşturma sürecinde Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı.