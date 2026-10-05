Annesi ve Dayısı Gözaltına Alınmıştı: Müge Anlı "Hamid Yorulmaz'ın Babasının Kim Olduğu Ortaya Çıktı" Dedi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hayatta kalmak için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında beklenen haber sonunda geldi. Annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz'ın gözaltına alınmasının ardından Müge Anlı, canlı yayında Hamid'in babasının kim olduğunun ortaya çıktığını duyurdu. Yıllardır saklanan isim ilk kez dile geldi, üstelik işin içinde bir de lakap var.
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Hamid Yorulmaz, talasemi tedavisi için biyolojik babasını bulmak zorunda olduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adı verildi.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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