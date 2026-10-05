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Annesi ve Dayısı Gözaltına Alınmıştı: Müge Anlı "Hamid Yorulmaz'ın Babasının Kim Olduğu Ortaya Çıktı" Dedi

Annesi ve Dayısı Gözaltına Alınmıştı: Müge Anlı "Hamid Yorulmaz'ın Babasının Kim Olduğu Ortaya Çıktı" Dedi

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 13:22
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hayatta kalmak için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında beklenen haber sonunda geldi. Annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz'ın gözaltına alınmasının ardından Müge Anlı, canlı yayında Hamid'in babasının kim olduğunun ortaya çıktığını duyurdu. Yıllardır saklanan isim ilk kez dile geldi, üstelik işin içinde bir de lakap var.

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Hamid Yorulmaz, talasemi tedavisi için biyolojik babasını bulmak zorunda olduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Hamid Yorulmaz, talasemi tedavisi için biyolojik babasını bulmak zorunda olduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Hikâye eylül sonunda İzmir Torbalı'dan gelen bir başvuruyla başladı. Üç yaşındayken annesi tarafından bırakılan Hamid, dedesi ve babaannesinin yanında büyüdü. Doğuştan talasemi hastası olduğu için hayatı düzenli kan nakillerine bağlı, doktorlar ise ilik naklinin şart olduğunu söylüyor. Uyumlu donör aranırken yapılan DNA testi aileyi altüst etti: Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş, biyolojik babası değildi.

Gerçeği bilen kişinin annesi olduğunu düşünen genç, stüdyoda 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor' diye seslendi. Tedavi için önünde yaklaşık altı ay kaldığını anlatan Hamid Yorulmaz'ın hikâyesi o günden beri gündemden düşmüyor.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adı verildi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adı verildi.

Günlerdir ekran başında beklenen cevap, gözaltı haberinin hemen ardından geldi. Müge Anlı, Hamid'in babasının kim olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek ilk detayı paylaştı: 'Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adını verdi. Bu kişi için 'sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor.'

Asıl dikkat çeken detay lakabın kendisi oldu: baba olduğu söylenen adama da 'Hamid' deniyor. Anne yıllardır sessizliğini korumuştu. İlk kez bir isim telaffuz edilse de bu kişinin gerçek kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Adamın bulunup bulunamadığı, DNA testine girip girmeyeceği de şimdilik belli değil.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Bu noktaya gelinmesinde savcılığın devreye girmesi belirleyici oldu. Programda anlatılanların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı; dosya çocuğun soybağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve tehdit suçlamalarıyla yürütülüyor.

Jandarma ve JASAT ekipleri Torbalı ile Tire'de pek çok kişinin ifadesine başvurdu. Ardından Hamid'in annesi ile yayında kendisini tehdit ettiğini söylediği dayısı, ifade vermek üzere gözaltına alındı. Şimdi sıra 'sakallı Hamid'in bulunmasında. Hamid için ise saat işliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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