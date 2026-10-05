Annesi ve Dayısı Gözaltına Alınmıştı: Müge Anlı "Hamid Yorulmaz'ın Babasının Kim Olduğu Ortaya Çıktı" Dedi

Hikâye eylül sonunda İzmir Torbalı'dan gelen bir başvuruyla başladı. Üç yaşındayken annesi tarafından bırakılan Hamid, dedesi ve babaannesinin yanında büyüdü. Doğuştan talasemi hastası olduğu için hayatı düzenli kan nakillerine bağlı, doktorlar ise ilik naklinin şart olduğunu söylüyor. Uyumlu donör aranırken yapılan DNA testi aileyi altüst etti: Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş, biyolojik babası değildi.

Gerçeği bilen kişinin annesi olduğunu düşünen genç, stüdyoda 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor' diye seslendi. Tedavi için önünde yaklaşık altı ay kaldığını anlatan Hamid Yorulmaz'ın hikâyesi o günden beri gündemden düşmüyor.