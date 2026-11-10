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Evinin Önünden İki Erkekle Gitmişti: Müge Anlı'da Aranan Engelli Rabia Nur'un 9 Günlük Kâbusu Ortaya Çıktı!

Evinin Önünden İki Erkekle Gitmişti: Müge Anlı'da Aranan Engelli Rabia Nur'un 9 Günlük Kâbusu Ortaya Çıktı!

Antalya Denizli Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 12:24
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Antalya'da 27 Ekim'de kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit için ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşıdığı arayış, Denizli'de düzenlenen bir operasyonla sona erdi. Dokuz gün boyunca kendisinden haber alınamayan genç kadının bulunmasıyla, ailenin stüdyoda dile getirdiği şüphelerin boşuna olmadığı da anlaşıldı. Müge Anlı'da aranan engelli kadının bu süreçte yaşadıkları ise haberi duyanların tüylerini diken diken etti.

Kaynak: Sabah

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Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de Antalya'daki evinden çıktıktan sonra bir daha ailesinin yanına dönmedi.

Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de Antalya'daki evinden çıktıktan sonra bir daha ailesinin yanına dönmedi.

Antalya'da ailesiyle birlikte yaşayan Rabia Nur Yiğit, programda yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtilen 25 yaşında bir genç kadın. 27 Ekim'de evinden ayrılan Rabia Nur geri dönmeyince ailesi kızlarını her yerde aradı, haber alamayınca da yardım için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı.

Programda konuşan aile, genç kadının evin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü ve engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğini öne sürdü. Kaybolduğu gün Rabia Nur'un iki erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı da canlı yayında paylaşılan bilgiler arasındaydı.

Ailenin Müge Anlı'daki iddiasına göre genç kadının adına bir gün sonra kredi başvuruları yapılmaya başlandı.

Ailenin Müge Anlı'daki iddiasına göre genç kadının adına bir gün sonra kredi başvuruları yapılmaya başlandı.

Kamera kayıtlarındaki iki erkek kadar aileyi endişelendiren bir gelişme daha vardı ve bu gelişme Rabia Nur'dan haber alınamayan ilk günlerde yaşandı. Ailenin anlattığına göre genç kadın ortadan kaybolduktan yalnızca bir gün sonra adına yapılan kredi kartı ve kredi başvurularına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Stüdyodaki aile, 'Rabia'nın adına bankadan kredi çektirmeye çalıştılar' sözleriyle bu şüpheyi açıkça dile getirdi; üstelik Rabia Nur'un banka hesabının, zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu da öğrenildi. Canlı yayında anlatılanlar, ekran başındaki izleyicilerin yanı sıra kısa sürede savcılığı da harekete geçirdi.

Denizli'de bulunan Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği ortaya çıktı, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de bulunan Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği ortaya çıktı, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Programda gündeme gelen iddiaları ihbar kabul eden Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yürüttükleri çalışmanın ardından kentte belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Dokuz gündür haber alınamayan Rabia Nur Yiğit bu adreste bulundu; genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkemece tutuklandı. Ailesine teslim edilen Rabia Nur'un darp edildiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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