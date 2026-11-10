Evinin Önünden İki Erkekle Gitmişti: Müge Anlı'da Aranan Engelli Rabia Nur'un 9 Günlük Kâbusu Ortaya Çıktı!
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Antalya'da 27 Ekim'de kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit için ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşıdığı arayış, Denizli'de düzenlenen bir operasyonla sona erdi. Dokuz gün boyunca kendisinden haber alınamayan genç kadının bulunmasıyla, ailenin stüdyoda dile getirdiği şüphelerin boşuna olmadığı da anlaşıldı. Müge Anlı'da aranan engelli kadının bu süreçte yaşadıkları ise haberi duyanların tüylerini diken diken etti.
Kaynak: Sabah
Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de Antalya'daki evinden çıktıktan sonra bir daha ailesinin yanına dönmedi.
Ailenin Müge Anlı'daki iddiasına göre genç kadının adına bir gün sonra kredi başvuruları yapılmaya başlandı.
Denizli'de bulunan Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği ortaya çıktı, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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