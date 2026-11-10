Evinin Önünden İki Erkekle Gitmişti: Müge Anlı'da Aranan Engelli Rabia Nur'un 9 Günlük Kâbusu Ortaya Çıktı!

Antalya'da ailesiyle birlikte yaşayan Rabia Nur Yiğit, programda yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtilen 25 yaşında bir genç kadın. 27 Ekim'de evinden ayrılan Rabia Nur geri dönmeyince ailesi kızlarını her yerde aradı, haber alamayınca da yardım için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı.

Programda konuşan aile, genç kadının evin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü ve engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğini öne sürdü. Kaybolduğu gün Rabia Nur'un iki erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı da canlı yayında paylaşılan bilgiler arasındaydı.