Müge Anlı'daki Handan Hemşire Olayı Dizi Olmuştu: Kızı Tansu'dan Dava Sinyali Veren Paylaşımlar Geldi!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllar önce herkesi şoke eden Handan Hemşire olayı, Ayta Sözeri'nin başrolünü üstlendiği Handan dizisiyle yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Dizinin tanıtımı sosyal medyada konuşulurken Handan Kaya'nın büyüttüğü kızı Tansu Ayas'tan da peş peşe imalı paylaşımlar geldi. Terazi emojileriyle süslenen ve 'Görüşeceğiz' notu düşülen mesajlar, işin hukuki bir boyuta taşınabileceğinin sinyali olarak okundu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Handan Kaya, ölümünün ardından erkek olduğu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıkınca herkesi şoke etmişti.
Handan dizisinin tanıtımı yayınlanınca Tansu Ayas'tan terazili ve "Görüşeceğiz" notlu paylaşımlar geldi.
Ayta Sözeri ve Yağız Can Konyalı'nın Handan'a hayat verdiği dizinin yayın platformu henüz açıklanmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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