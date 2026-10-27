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Müge Anlı'daki Handan Hemşire Olayı Dizi Olmuştu: Kızı Tansu'dan Dava Sinyali Veren Paylaşımlar Geldi!

Müge Anlı'daki Handan Hemşire Olayı Dizi Olmuştu: Kızı Tansu'dan Dava Sinyali Veren Paylaşımlar Geldi!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 07:34 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 07:35
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllar önce herkesi şoke eden Handan Hemşire olayı, Ayta Sözeri'nin başrolünü üstlendiği Handan dizisiyle yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Dizinin tanıtımı sosyal medyada konuşulurken Handan Kaya'nın büyüttüğü kızı Tansu Ayas'tan da peş peşe imalı paylaşımlar geldi. Terazi emojileriyle süslenen ve 'Görüşeceğiz' notu düşülen mesajlar, işin hukuki bir boyuta taşınabileceğinin sinyali olarak okundu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Handan Kaya, ölümünün ardından erkek olduğu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıkınca herkesi şoke etmişti.

Handan Kaya, ölümünün ardından erkek olduğu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıkınca herkesi şoke etmişti.

Kumburgaz'da yıllarca hemşire olarak çalışan, emekli olduktan sonra da kendi adını taşıyan bir butik açan Handan Kaya, çevresinde 'abla' diye bilinen sevilen bir isimdi. Rahatsızlanarak kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından yapılan adli tıp incelemesi, onun aslında bir erkek olduğunu ve gerçek adının Nail Ç. olduğunu ortaya çıkardı. Üzerinden çıkan kimliğin Şükran Aktaş adında başka bir kadına ait olması, sahte diplomayla hemşirelik yaptığı iddiasıyla birleşince olay kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan dosyalarından birine dönüştü.

Hikâyenin en sarsıcı kısmı ise Handan Kaya'nın büyüttüğü kızı Tansu'nun yaşadıklarıydı. Bildiği annenin aslında annesi olmadığını öğrenen Tansu, 2018'de biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu ve bebekken Çorlu Devlet Hastanesi'nden kaçırılmış olabileceğine dair iddialar programda günlerce konuşuldu.

Handan dizisinin tanıtımı yayınlanınca Tansu Ayas'tan terazili ve "Görüşeceğiz" notlu paylaşımlar geldi.

Handan dizisinin tanıtımı yayınlanınca Tansu Ayas'tan terazili ve "Görüşeceğiz" notlu paylaşımlar geldi.

Yıllar önce Müge Anlı'nın stüdyosunda gerçek ailesini arayan Tansu, bugün sosyal medyada kendini yazar olarak tanıtıyor ve hayatının diziye dönüşmesi karşısında sessiz kalmadı. Handan dizisinin Müge Anlı'daki olaydan uyarlandığını duyuran bir videoyu hikâyesinde paylaşan Ayas, üzerine yalnızca 'Görüşeceğiz' yazıp yanına bir terazi emojisi ekledi. Ardından paylaştığı gönderide etiği 'kurallara uygun davranış biçimi' olarak tanımlayan Ayas, etik dışı davranan kişiyi ise 'rezil olmaya, meslekten men edilmeye, bedel ödemeye razı olan kişi' diye niteledi ve notuna üç terazi emojisiyle birlikte '#handan dizi #platform' etiketlerini düştü.

Ayas'ın bu gönderiyi hikâyesine taşırken arka plana dizinin başrol oyuncusu Ayta Sözeri'nin 'Büklüm Büklüm' şarkısını eklemesi de dikkat çekti. Siyah zemin üzerine 'Cafer'e bez getirin! Acil. Birileri fena durumda.' yazan bir paylaşım daha yapan Ayas, açıklamada 'Birileri gelir ve senin içinden geçer' dedi ve 'Konu meclisten benden ve annemden elbette uzak' diyerek notunu 'Handan&Tansu' imzasıyla bitirdi.

Ayta Sözeri ve Yağız Can Konyalı'nın Handan'a hayat verdiği dizinin yayın platformu henüz açıklanmadı.

Ayta Sözeri ve Yağız Can Konyalı'nın Handan'a hayat verdiği dizinin yayın platformu henüz açıklanmadı.

Ayas'ın paylaşımlarında açık açık bir dava ya da avukat lafı geçmese de terazi sembolünü ısrarla kullanması, konunun mahkemeye taşınabileceğinin işareti olarak yorumlanıyor; yapım tarafından ise bu imalara yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Bedran Güzel'in yönettiği, senaryosunu Eray Yasin Işık'ın yazdığı 8 bölümlük dizide Ayta Sözeri Handan'ı, Yağız Can Konyalı onun gençliğini, Asude Kalebek ise Tansu'yu canlandırıyor. Uluslararası dağıtımını Inter Medya'nın üstlendiği Handan dizisinin Türkiye'de hangi platformda ve ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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