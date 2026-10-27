Müge Anlı'daki Handan Hemşire Olayı Dizi Olmuştu: Kızı Tansu'dan Dava Sinyali Veren Paylaşımlar Geldi!

Kumburgaz'da yıllarca hemşire olarak çalışan, emekli olduktan sonra da kendi adını taşıyan bir butik açan Handan Kaya, çevresinde 'abla' diye bilinen sevilen bir isimdi. Rahatsızlanarak kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından yapılan adli tıp incelemesi, onun aslında bir erkek olduğunu ve gerçek adının Nail Ç. olduğunu ortaya çıkardı. Üzerinden çıkan kimliğin Şükran Aktaş adında başka bir kadına ait olması, sahte diplomayla hemşirelik yaptığı iddiasıyla birleşince olay kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan dosyalarından birine dönüştü.

Hikâyenin en sarsıcı kısmı ise Handan Kaya'nın büyüttüğü kızı Tansu'nun yaşadıklarıydı. Bildiği annenin aslında annesi olmadığını öğrenen Tansu, 2018'de biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu ve bebekken Çorlu Devlet Hastanesi'nden kaçırılmış olabileceğine dair iddialar programda günlerce konuşuldu.