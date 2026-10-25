Müge Anlı'da Türkiye'yi Sarsan O Hemşirenin Hikayesi Dizi Oldu: Başrolde Usta Bir İsim Var
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerce konuşulan, ölümünün ardından gerçek kimliği ortaya çıkan Handan Kaya'nın hikayesi ekrana taşınıyor. Başrolünde Ayta Sözeri'nin yer aldığı 'Handan' dizisi, uluslararası dağıtım şirketi Inter Medya'nın kataloğuna girdi ve yurt dışındaki alıcılara tanıtılmaya başlandı. 8 bölümden oluşan yapımın hangi kanal ya da platformda yayınlanacağı ise henüz belli değil.
Kaynak: Inter Medya
Ölümünden sonra ortaya çıkan sır herkesi şaşkına çevirmişti
Handan'ı Ayta Sözeri, gençliğini Yağız Can Konyalı canlandırıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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