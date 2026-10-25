Müge Anlı'da Türkiye'yi Sarsan O Hemşirenin Hikayesi Dizi Oldu: Başrolde Usta Bir İsim Var

Dizinin çıkış noktası, yıllar önce Müge Anlı'nın programına taşınan ve izleyiciyi uzun süre ekrana bağlayan bir aile hikayesi. Çevresi onu Handan Kaya olarak tanıyordu, resmi kayıtlarda adı Şükran Aktaş olarak geçiyordu. Doğduğunda ise adı Nail Çakır'dı.

Handan Kaya, eşi, ailesi ve tanıdıkları dahil herkesi hayatı boyunca kadın olduğuna inandırdı. Çapa'da hemşire olarak çalıştı, kurduğu düzeni yıllarca bu sırrın üzerine inşa etti. Gerçek ancak ölümünün ardından ortaya çıktı ve geride ailesi için yanıtı bulunmayan pek çok soru bıraktı.

Programdaki yayınlarda, kızı olarak büyüttüğü Tansu'nun yıllar önce bir hastaneden alındığı ve hemşirelik diplomasının sahte olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Dizi, kimlik, sır ve aldatma temaları üzerinden bu hikayenin perde arkasına odaklanıyor.