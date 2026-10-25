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Müge Anlı'da Türkiye'yi Sarsan O Hemşirenin Hikayesi Dizi Oldu: Başrolde Usta Bir İsim Var

Müge Anlı'da Türkiye'yi Sarsan O Hemşirenin Hikayesi Dizi Oldu: Başrolde Usta Bir İsim Var

dizi Müge Anlı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 13:38 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 13:41
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerce konuşulan, ölümünün ardından gerçek kimliği ortaya çıkan Handan Kaya'nın hikayesi ekrana taşınıyor. Başrolünde Ayta Sözeri'nin yer aldığı 'Handan' dizisi, uluslararası dağıtım şirketi Inter Medya'nın kataloğuna girdi ve yurt dışındaki alıcılara tanıtılmaya başlandı. 8 bölümden oluşan yapımın hangi kanal ya da platformda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Kaynak: Inter Medya

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Ölümünden sonra ortaya çıkan sır herkesi şaşkına çevirmişti

Ölümünden sonra ortaya çıkan sır herkesi şaşkına çevirmişti

Dizinin çıkış noktası, yıllar önce Müge Anlı'nın programına taşınan ve izleyiciyi uzun süre ekrana bağlayan bir aile hikayesi. Çevresi onu Handan Kaya olarak tanıyordu, resmi kayıtlarda adı Şükran Aktaş olarak geçiyordu. Doğduğunda ise adı Nail Çakır'dı.

Handan Kaya, eşi, ailesi ve tanıdıkları dahil herkesi hayatı boyunca kadın olduğuna inandırdı. Çapa'da hemşire olarak çalıştı, kurduğu düzeni yıllarca bu sırrın üzerine inşa etti. Gerçek ancak ölümünün ardından ortaya çıktı ve geride ailesi için yanıtı bulunmayan pek çok soru bıraktı.

Programdaki yayınlarda, kızı olarak büyüttüğü Tansu'nun yıllar önce bir hastaneden alındığı ve hemşirelik diplomasının sahte olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Dizi, kimlik, sır ve aldatma temaları üzerinden bu hikayenin perde arkasına odaklanıyor.

Handan'ı Ayta Sözeri, gençliğini Yağız Can Konyalı canlandırıyor

Handan'ı Ayta Sözeri, gençliğini Yağız Can Konyalı canlandırıyor

Handan rolünde, Aile Arasında'daki performansıyla Altın Artemis, Sadri Alışık ve SİYAD ödüllerini kazanan Ayta Sözeri var. Ulan İstanbul, Paramparça, Kırmızı Oda ve Bahar gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu, bu kez kariyerinin en zorlu rollerinden birinin karşısında. Hikayenin geçmişe uzanan bölümlerinde Nail Çakır'ı ise Bizim Hikaye ve Hudutsuz Sevda'dan hatırladığımız Yağız Can Konyalı canlandırıyor.

Kadronun diğer önemli isimleri de belli oldu. Sakla Beni ve Kulüp'le tanınan Asude Kalebek, Handan'ın kızı Tansu'ya hayat veriyor. Kübra ve Terzi'deki rolleriyle bilinen Murat Kılıç ise Handan'ın eski eşini oynuyor.

Berton Medya imzalı dizinin yapımcılığını Berkin Kaya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Kardeş Takımı ve Yol Arkadaşım filmlerinin yönetmeni Bedran Güzel oturuyor. Senaryoyu Seksenler ve Vatanım Sensin'in yazarlarından Eray Yasin Işık; Ezgi Keskin, Tansu Ayaz ve Gülsün Öz ile birlikte kaleme aldı. Her biri yaklaşık 40 dakikalık 8 bölümden oluşan dizinin yayın tarihi için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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