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Kayıp Kocasının Kimliğini Kullanan Adamla Evlenmişti: Müge Anlı'da Eski Eşten Gelen Cinayet İtirafı Şoke Etti!

Kayıp Kocasının Kimliğini Kullanan Adamla Evlenmişti: Müge Anlı'da Eski Eşten Gelen Cinayet İtirafı Şoke Etti!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 13:55
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Mehmet Çabuk dosyasında ortalık bir anda karıştı. Her yayında başka bir şey anlatan eski eş İlknur Düzgün, sonunda canlı yayında konuştu ve cinayetin nerede işlendiğini söyledi. Peki 10 yıldır haber alınamayan Mehmet'e ne oldu, parmaklar kimi gösteriyor?

Kaynak: atv

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Mehmet Çabuk 2016'da Osmaniye'de kaybolduğunda 27 yaşındaydı, ailesi on yıldır ondan haber alamıyor.

Mehmet Çabuk 2016'da Osmaniye'de kaybolduğunda 27 yaşındaydı, ailesi on yıldır ondan haber alamıyor.

Hikâye, Mehmet'in kız kardeşi Aynur Çabuk'un Müge Anlı'nın kapısını çalmasıyla başladı. Bir çocuk babası olan Mehmet, 2016'da Osmaniye'de bir anda ortadan kayboldu ve o günden beri ondan tek bir iz çıkmadı. Aynur'un soru işaretlerinin çoğu ise ağabeyinin o dönemki eşi İlknur'a uzanıyordu. İlknur yıllar içinde aileye farklı hikâyeler anlatmıştı; önce Mehmet'in Kıbrıs'a, sonra Irak'a gittiğini söyledi. Aynur ise baştan beri ağabeyinin planlı bir cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyordu.

Mehmet Çabuk kaybolduktan sonra İbrahim Düzgün yıllarca onun kimliğini kullanarak polisten saklandı.

Mehmet Çabuk kaybolduktan sonra İbrahim Düzgün yıllarca onun kimliğini kullanarak polisten saklandı.

İşin içinde bir de İbrahim Düzgün var. Programa yansıyan iddialara göre İlknur, sosyal medyadan tanıdığı İbrahim'i kocasıyla tanıştırdı ve iki adam Mersin'de birlikte iş yapmaya başladı. Mehmet ortadan kaybolunca İlknur, İbrahim'le evlendi ve bu evlilikten çocukları oldu.

Asıl bomba ise stüdyoda patladı. Birçok suçtan hüküm giyen, önünde uzun yıllar cezaevi bulunan İbrahim'in yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Yayında, çocuğun nüfus kaydının da Mehmet adına yapıldığı iddia edildi.

İlknur Düzgün canlı yayında cinayeti cezaevindeki eşi İbrahim Düzgün'ün işlediğini söyledi.

İlknur Düzgün canlı yayında cinayeti cezaevindeki eşi İbrahim Düzgün'ün işlediğini söyledi.

Günlerdir suskun kalan, konuştuğunda da her seferinde başka bir şey anlatan İlknur, sonunda Mehmet Çabuk cinayeti hakkında konuştu. Hapiste bulunan eşi İbrahim Düzgün'ün cinayeti işlediğini anlatan İlknur, 'Cinayet Osmaniye'de işlendi!' dedi. Önceki yayınlarda Mehmet ile İbrahim'in evden birlikte çıktığını, ama yalnızca İbrahim'in geri döndüğünü söylemişti.

Bir izleyici de daha önce canlı yayına bağlanıp evin arka tarafında kazı yapıldığını ve beton döküldüğünü iddia etmiş, İlknur bunu reddetmişti. Şimdi akıllarda yeni bir soru var: İlknur ve İbrahim Düzgün'ün annesi de bu cinayete ortak oldu mu? Dosya Müge Anlı'da incelenmeye devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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