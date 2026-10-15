Kayıp Kocasının Kimliğini Kullanan Adamla Evlenmişti: Müge Anlı'da Eski Eşten Gelen Cinayet İtirafı Şoke Etti!

İşin içinde bir de İbrahim Düzgün var. Programa yansıyan iddialara göre İlknur, sosyal medyadan tanıdığı İbrahim'i kocasıyla tanıştırdı ve iki adam Mersin'de birlikte iş yapmaya başladı. Mehmet ortadan kaybolunca İlknur, İbrahim'le evlendi ve bu evlilikten çocukları oldu.

Asıl bomba ise stüdyoda patladı. Birçok suçtan hüküm giyen, önünde uzun yıllar cezaevi bulunan İbrahim'in yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Yayında, çocuğun nüfus kaydının da Mehmet adına yapıldığı iddia edildi.