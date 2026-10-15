Kayıp Kocasının Kimliğini Kullanan Adamla Evlenmişti: Müge Anlı'da Eski Eşten Gelen Cinayet İtirafı Şoke Etti!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Mehmet Çabuk dosyasında ortalık bir anda karıştı. Her yayında başka bir şey anlatan eski eş İlknur Düzgün, sonunda canlı yayında konuştu ve cinayetin nerede işlendiğini söyledi. Peki 10 yıldır haber alınamayan Mehmet'e ne oldu, parmaklar kimi gösteriyor?
Kaynak: atv
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Mehmet Çabuk 2016'da Osmaniye'de kaybolduğunda 27 yaşındaydı, ailesi on yıldır ondan haber alamıyor.
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Mehmet Çabuk kaybolduktan sonra İbrahim Düzgün yıllarca onun kimliğini kullanarak polisten saklandı.
İlknur Düzgün canlı yayında cinayeti cezaevindeki eşi İbrahim Düzgün'ün işlediğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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