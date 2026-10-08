Eşini 53 Gündür Arıyordu: Müge Anlı'da Kocasını 'Fazla' Kıskanan Sibel'e Kocasından Rest!

Samsun'da yaşayan Sibel Hanım, programa çıktığında 16 yıllık eşi Volkan'dan 50 günü aşkın süredir haber alamadığını anlatıyordu. Volkan, 17 Ağustos'ta annesinin cenazesi için Artvin'e gitmiş ve bir daha eve dönmemişti. Sibel'e göre sebep belliydi: 'Eşimi alıkoyuyorlar, ben biliyorum. Tehditle tutuyorlar.' Sibel, 2008'de tanıştığı Volkan'ın ailesinin, önceki evliliğinden iki çocuğu olduğu için onu hiç kabullenmediğini de anlattı. Üzüntüden bir gözünün görmez hale geldiğini söyleyen Sibel'in karşısına bu kez kayınpederi çıktı.

Mahmut Bey canlı yayında gelinini yalanladı ve tek cümleyle durumu özetledi: 'Oğlumu ben kaçırmadım, o karısından kaçtı.' İşin içinde görümce Hilal'in iddiaları da vardı: Hilal, Sibel'in yıllardır Volkan'ın telefonunu bile kısıtladığını ve onu bıçakladığını öne sürdü. Sibel bu suçlamayı kabul etmedi; Volkan'ın metal bir parçanın üzerine düştüğünü, polisin olayı incelediğini söyledi.