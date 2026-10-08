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Eşini 53 Gündür Arıyordu: Müge Anlı'da Kocasını 'Fazla' Kıskanan Sibel'e Kocasından Rest!

Eşini 53 Gündür Arıyordu: Müge Anlı'da Kocasını 'Fazla' Kıskanan Sibel'e Kocasından Rest!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 13:51
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Şeyhoğlu dosyasında perde nihayet aralandı. Eşinin ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden Sibel, 53 gün sonra Volkan Şeyhoğlu ile aynı stüdyoda yüz yüze geldi. Ama kavuşma sahnesi hiç de beklendiği gibi olmadı.

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Sibel Şeyhoğlu, 16 yıllık eşinin ailesi tarafından alıkonulduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Sibel Şeyhoğlu, 16 yıllık eşinin ailesi tarafından alıkonulduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Samsun'da yaşayan Sibel Hanım, programa çıktığında 16 yıllık eşi Volkan'dan 50 günü aşkın süredir haber alamadığını anlatıyordu. Volkan, 17 Ağustos'ta annesinin cenazesi için Artvin'e gitmiş ve bir daha eve dönmemişti. Sibel'e göre sebep belliydi: 'Eşimi alıkoyuyorlar, ben biliyorum. Tehditle tutuyorlar.' Sibel, 2008'de tanıştığı Volkan'ın ailesinin, önceki evliliğinden iki çocuğu olduğu için onu hiç kabullenmediğini de anlattı. Üzüntüden bir gözünün görmez hale geldiğini söyleyen Sibel'in karşısına bu kez kayınpederi çıktı.

Mahmut Bey canlı yayında gelinini yalanladı ve tek cümleyle durumu özetledi: 'Oğlumu ben kaçırmadım, o karısından kaçtı.' İşin içinde görümce Hilal'in iddiaları da vardı: Hilal, Sibel'in yıllardır Volkan'ın telefonunu bile kısıtladığını ve onu bıçakladığını öne sürdü. Sibel bu suçlamayı kabul etmedi; Volkan'ın metal bir parçanın üzerine düştüğünü, polisin olayı incelediğini söyledi.

Volkan Şeyhoğlu 53 gün sonra stüdyoya geldi ama eşine sarılmayı reddedip boşanmak istediğini söyledi.

Volkan Şeyhoğlu 53 gün sonra stüdyoya geldi ama eşine sarılmayı reddedip boşanmak istediğini söyledi.

Peki Volkan Şeyhoğlu'na ne oldu? 53 gün sonra Müge Anlı'nın stüdyosuna gelen Volkan, karşısındaki eşine sarılmak istemedi. Anlattıkları ise Sibel'in hikâyesini tamamen tersine çevirdi.

Volkan'a göre eşi yıllardır kimliğini, ehliyetini ve tüm resmi belgelerini saklıyordu. Bu yüzden Samsun'da iş bile arayamadığını söyledi. Asıl bomba ise kıskançlıkla ilgili sözleri oldu. Volkan, eşinin kendisini aşırı kıskandığını, hayatının her anına karıştığını ve yıllardır boşanmak istediğini açıkça dile getirdi. Sibel ise geri adım atmadı; kocasının onu başka bir kadın için bırakmayacağına inandığını söyledi.

Hemşireyi bile kıskandığı konuşulan Sibel'e Müge Anlı'nın söylediği söz sosyal medyada gündem oldu.

Hemşireyi bile kıskandığı konuşulan Sibel'e Müge Anlı'nın söylediği söz sosyal medyada gündem oldu.

Kıskançlık meselesi stüdyoda uzun uzun konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılan yayın anlarına göre Sibel, hastanede iğne yapan hemşire kocasının koluna dokundu diye bile kavga çıkarıyordu.

Müge Anlı'nın bu hikayeye verdiği tepki X'te kısa sürede yayıldı. Anlı'nın Sibel'e 'Senin gözlerin görmüyor ya, acaba kocanı herkes çok beğeniyor mu sanıyorsun?' dediği an, sosyal medyada gülme emojileriyle paylaşıldı. Oysa aynı Sibel, eşinin yokluğunda onun kıyafetlerine sarılıp ağlarken ekrana gelmişti. Şeyhoğlu çiftinin sil baştan deyip demeyeceği ise henüz belli değil.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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