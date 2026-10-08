Eşini 53 Gündür Arıyordu: Müge Anlı'da Kocasını 'Fazla' Kıskanan Sibel'e Kocasından Rest!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Şeyhoğlu dosyasında perde nihayet aralandı. Eşinin ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden Sibel, 53 gün sonra Volkan Şeyhoğlu ile aynı stüdyoda yüz yüze geldi. Ama kavuşma sahnesi hiç de beklendiği gibi olmadı.
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Sibel Şeyhoğlu, 16 yıllık eşinin ailesi tarafından alıkonulduğunu söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Volkan Şeyhoğlu 53 gün sonra stüdyoya geldi ama eşine sarılmayı reddedip boşanmak istediğini söyledi.
Hemşireyi bile kıskandığı konuşulan Sibel'e Müge Anlı'nın söylediği söz sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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