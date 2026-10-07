MasterChef'in Ünlü Jürisi, Müge Anlı'da Babasını Arayan Hamid'e İş Teklif Etti

Peki genç adama umut veren haber nereden geldi? MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Danilo Zanna, İzmir Balçova'da açacağı yeni restoranında Hamid'e çalışma imkânı sunmak istediğini bildirdi.

Müge Anlı, şefin mesajını canlı yayında izleyicilerle paylaştı. Bu teklif, tedavi süreci devam eden Hamid için hem düzenli bir gelir hem de yeni bir hayata ilk adım anlamına geliyor.

Destek bununla da sınırlı kalmadı. İzmir'de restoran işleten Berna Kahraman da Hamid'e iş, sigorta ve maaş garantisi teklif etti. Müge Anlı ekibi ise genç adamın lise eğitimini tamamlaması için destek olacağını açıkladı.