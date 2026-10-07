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MasterChef'in Ünlü Jürisi, Müge Anlı'da Babasını Arayan Hamid'e İş Teklif Etti

MasterChef'in Ünlü Jürisi, Müge Anlı'da Babasını Arayan Hamid'e İş Teklif Etti

Atv Müge Anlı MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 13:20
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'a MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan destek geldi. Danilo Şef, İzmir Balçova'da açacağı yeni restoranında Hamid'e çalışma imkânı sundu. Müge Anlı şefin mesajını canlı yayında okudu: 'Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın.' Üstelik genç adama gelen tek teklif bu olmadı.

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Talasemi hastası Hamid, ilik nakli için biyolojik babasını arıyordu; DNA testi Mehmet Sağbaş'ın babası olmadığını gösterdi.

Talasemi hastası Hamid, ilik nakli için biyolojik babasını arıyordu; DNA testi Mehmet Sağbaş'ın babası olmadığını gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Hamid Yorulmaz dosyasında bu kez umut veren bir gelişme yaşandı.

18 yaşındaki Hamid, talasemi hastası ve hayatta kalabilmesi için ilik nakline ihtiyaç duyuyor. Uygun donörü bulabilmek için biyolojik babasına ulaşmak istediğini söyleyerek programa başvurmuştu.

Yapılan DNA testi, yıllardır babası olarak bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu. Ardından anne Nihal Beyit tutuklandı, dayı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Annenin verdiği isimle ortaya çıkan 'Sakallı Hamid' de 6 Ekim'deki yayında Hamid'le yüzleşmişti.

Danilo Şef, Balçova'da açacağı restoranında Hamid'e iş teklif etti: "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın."

Danilo Şef, Balçova'da açacağı restoranında Hamid'e iş teklif etti: "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın."

Peki genç adama umut veren haber nereden geldi? MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Danilo Zanna, İzmir Balçova'da açacağı yeni restoranında Hamid'e çalışma imkânı sunmak istediğini bildirdi.

Müge Anlı, şefin mesajını canlı yayında izleyicilerle paylaştı. Bu teklif, tedavi süreci devam eden Hamid için hem düzenli bir gelir hem de yeni bir hayata ilk adım anlamına geliyor.

Destek bununla da sınırlı kalmadı. İzmir'de restoran işleten Berna Kahraman da Hamid'e iş, sigorta ve maaş garantisi teklif etti. Müge Anlı ekibi ise genç adamın lise eğitimini tamamlaması için destek olacağını açıkladı.

Nüfus kaydı yüzünden iki yıldır sigortasız kalan Hamid'in tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Nüfus kaydı yüzünden iki yıldır sigortasız kalan Hamid'in tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Programda dikkat çeken bir ayrıntı daha gün yüzüne çıktı. Nüfus kaydının Mehmet Sağbaş'ın hanesinden annesinin hanesine geçirilmesi nedeniyle Hamid yaklaşık iki yıldır sağlık güvencesinden yoksundu. 2021'de komaya giren genç adam, dört gün entübe kalmıştı.

Yayının ardından Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Hamid, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde tetkiklerden geçti ve hematoloji bölümünde değerlendirmeye alındı. Kan sonuçlarına göre gerekirse kan nakli yapılacak; uygun ilik bulunana kadar takibi sürecek.

Üstelik hikâyesi Kızılay'a da yansıdı: İlik bağışçısı olmak için kayıt yaptıran kişi sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Hamid, destek veren herkese teşekkür etti: "Bu programa çıktıktan sonra bütün Türkiye benim ailem oldu."

Hamid, destek veren herkese teşekkür etti: "Bu programa çıktıktan sonra bütün Türkiye benim ailem oldu."

Hamid'in Müge Anlı'ya söyledikleri yürekleri burktu: 'Benim artık bir umudum yoktu. Siz bana burada bir umut oldunuz.'

Genç adam, Müge Anlı'ya dönerek duygularını şöyle anlattı: 'Anne şefkatini sizde gördüm. Sizin sayenizde belki bir hayat kuracağım.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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