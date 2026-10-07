MasterChef'in Ünlü Jürisi, Müge Anlı'da Babasını Arayan Hamid'e İş Teklif Etti
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'a MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan destek geldi. Danilo Şef, İzmir Balçova'da açacağı yeni restoranında Hamid'e çalışma imkânı sundu. Müge Anlı şefin mesajını canlı yayında okudu: 'Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın.' Üstelik genç adama gelen tek teklif bu olmadı.
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Talasemi hastası Hamid, ilik nakli için biyolojik babasını arıyordu; DNA testi Mehmet Sağbaş'ın babası olmadığını gösterdi.
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Danilo Şef, Balçova'da açacağı restoranında Hamid'e iş teklif etti: "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın."
Nüfus kaydı yüzünden iki yıldır sigortasız kalan Hamid'in tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.
Hamid, destek veren herkese teşekkür etti: "Bu programa çıktıktan sonra bütün Türkiye benim ailem oldu."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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