Hamid'in Babası Olmadığı Anlaşılan Mehmet Sağbaş'ın 15 Yıl Önceki Yardım Çağrısı Ortaya Çıktı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında bu kez gözler, onu yıllarca kendi oğlu bilerek büyüten Mehmet Sağbaş'a çevrildi. İzleyicilerin bulduğu eski haberler, Sağbaş'ın Hamid henüz 3 yaşındayken ilik nakli için yardım çağrısı yaptığını ortaya koydu. DNA testiyle aralarında biyolojik bağ olmadığı anlaşılan baba ve oğulun geçmişi yeniden gündem oldu.
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Müge Anlı izleyicileri, Mehmet Sağbaş'ın 2011'de oğlu için yaptığı yardım çağrısını ortaya çıkardı.
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Doktorlar tüp bebekle yeni bir kardeş önermişti; aile bunun için 50 bin liralık yardım istemişti.
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Hamid 11 yaşındayken Mehmet Sağbaş bir kez daha seslendi: "Lütfen sesimizi duyun"
DNA testi, yıllarca oğlu için yardım arayan Mehmet Sağbaş'ın Hamid'in biyolojik babası olmadığını gösterdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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