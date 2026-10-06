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Hamid'in Babası Olmadığı Anlaşılan Mehmet Sağbaş'ın 15 Yıl Önceki Yardım Çağrısı Ortaya Çıktı

Hamid'in Babası Olmadığı Anlaşılan Mehmet Sağbaş'ın 15 Yıl Önceki Yardım Çağrısı Ortaya Çıktı

Atv Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 13:17
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında bu kez gözler, onu yıllarca kendi oğlu bilerek büyüten Mehmet Sağbaş'a çevrildi. İzleyicilerin bulduğu eski haberler, Sağbaş'ın Hamid henüz 3 yaşındayken ilik nakli için yardım çağrısı yaptığını ortaya koydu. DNA testiyle aralarında biyolojik bağ olmadığı anlaşılan baba ve oğulun geçmişi yeniden gündem oldu.

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Müge Anlı izleyicileri, Mehmet Sağbaş'ın 2011'de oğlu için yaptığı yardım çağrısını ortaya çıkardı.

Müge Anlı izleyicileri, Mehmet Sağbaş'ın 2011'de oğlu için yaptığı yardım çağrısını ortaya çıkardı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Hamid Yorulmaz dosyasında dikkat çekici bir ayrıntı daha gün yüzüne çıktı. İzleyiciler, Hamid'i yıllarca kendi oğlu bilerek büyüten Mehmet Sağbaş'ın 15 yıl önce basına verdiği röportajları buldu. Eski haberlerde Hamid'in adı 'Hamit Sağbaş' olarak geçiyordu.

24 Temmuz 2011 tarihli habere göre Torbalı'da yaşayan Mehmet ve Nihal Sağbaş çiftinin ikinci çocuğu Hamit, Nisan 2008'de talasemi majör hastası olarak dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındaki Hamit, Tire Ertuğrul Aker Devlet Hastanesi'nde 20 gün arayla kan desteği alıyordu.

Doktorlar, hayatının kurtulması için ilik nakli gerektiğini söylemişti. Ancak baba Mehmet, anne Nihal ve 7 yaşındaki ağabey Tevfik'in ilikleri uymadığı için nakil yapılamamıştı.

Doktorlar tüp bebekle yeni bir kardeş önermişti; aile bunun için 50 bin liralık yardım istemişti.

Doktorlar tüp bebekle yeni bir kardeş önermişti; aile bunun için 50 bin liralık yardım istemişti.

Üç yıl boyunca uygun ilik bulunamayınca doktorlar aileye farklı bir yol önerdi: Tüp bebek yöntemiyle hastalıklı genden arındırılmış bir kardeş dünyaya getirmek ve onun kök hücreleriyle nakil yapmak. Aile, bu tedavi için 50 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirterek yardım eli uzatılmasını istemişti.

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Hamid 11 yaşındayken Mehmet Sağbaş bir kez daha seslendi: "Lütfen sesimizi duyun"

Hamid 11 yaşındayken Mehmet Sağbaş bir kez daha seslendi: "Lütfen sesimizi duyun"

Yıllar geçse de mücadele bitmedi. Hamid 11 yaşındayken Torbalı yerel basınında çıkan bir haberde Mehmet Sağbaş, bu kez kök hücre bağışı için Torbalılara seslendi.

Uzun süre kaynakçı olarak çalıştığını, oğlunun hastalığı nedeniyle düzenli bir işte çalışamadığını anlatan Sağbaş, tanının önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde konulduğunu, ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde doğrulandığını söylemişti.

Sağbaş aynı röportajda 2011'de eşinden boşandığını ve oğlunu bırakmadığını anlatıyordu: 'Ona sahip çıktım. Şu an annem ve babam evladıma bakıyor. Bu nedenle evladımın sağlığına kavuşması için herkesten yardım bekliyorum. Lütfen sesimizi duyun.'

DNA testi, yıllarca oğlu için yardım arayan Mehmet Sağbaş'ın Hamid'in biyolojik babası olmadığını gösterdi.

DNA testi, yıllarca oğlu için yardım arayan Mehmet Sağbaş'ın Hamid'in biyolojik babası olmadığını gösterdi.

Bugün 18 yaşında olan Hamid Yorulmaz, kök hücre nakli için biyolojik babasını bulması gerektiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. Yapılan DNA testi, onu büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

Ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Anne Nihal Beyit tutuklandı, dayı Mehmet Yorulmaz ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Annenin verdiği isimle ortaya çıkan 'Sakallı Hamid' de 6 Ekim'deki yayında Hamid'le yüzleşti.

Eski haberlerin yeniden paylaşılmasıyla, biyolojik bağı olmamasına rağmen Hamid'i bırakmayan Mehmet Sağbaş'ın yıllar süren mücadelesi de sosyal medyada gündem oldu. Hamid'in tedavisi için ise Sağlık Bakanlığı'ndan destek sağlanacağı açıklanmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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