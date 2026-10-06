Hamid'in Babası Olmadığı Anlaşılan Mehmet Sağbaş'ın 15 Yıl Önceki Yardım Çağrısı Ortaya Çıktı

Yıllar geçse de mücadele bitmedi. Hamid 11 yaşındayken Torbalı yerel basınında çıkan bir haberde Mehmet Sağbaş, bu kez kök hücre bağışı için Torbalılara seslendi.

Uzun süre kaynakçı olarak çalıştığını, oğlunun hastalığı nedeniyle düzenli bir işte çalışamadığını anlatan Sağbaş, tanının önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde konulduğunu, ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde doğrulandığını söylemişti.

Sağbaş aynı röportajda 2011'de eşinden boşandığını ve oğlunu bırakmadığını anlatıyordu: 'Ona sahip çıktım. Şu an annem ve babam evladıma bakıyor. Bu nedenle evladımın sağlığına kavuşması için herkesten yardım bekliyorum. Lütfen sesimizi duyun.'