Müge Anlı, Estetik Yaptırdığı ve Filtre Kullandığı İddialarına Canlı Yayında Yanıt Verdi

Yıllardır 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile ekranda olan Anlı, canlı yayında programın ilk bölümünün hiçbir zaman saklanmadığını hatırlattı. 'Biz 20 yıldır bu programı yapıyoruz, var YouTube'da her yerde' diyen sunucu, o görüntülerin altına yazılan bir yorumu arkadaşının kendisine gönderdiğini anlattı.

Yorumda 'Müge Hanım'ın da estetikleri ortaya çıktı' ifadesi yer alıyordu. Arkadaşının bu yorumu 'Müge bak ne kadar şanslısın' notuyla ilettiğini söyleyen Anlı, iddiaya net bir yanıt verdi: 'Ben biliyorum kendime ne yaptırıp yaptırmadığımı. Bende estetik yok. Demek ki beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle güzel olduğumu düşünüyor kıskançlığından.'