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Müge Anlı, Estetik Yaptırdığı ve Filtre Kullandığı İddialarına Canlı Yayında Yanıt Verdi

Müge Anlı, Estetik Yaptırdığı ve Filtre Kullandığı İddialarına Canlı Yayında Yanıt Verdi

Atv Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 14:46
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Müge Anlı, hakkında yapılan estetik ve filtre yorumlarına yanıt verdi. Programın ilk bölümünün altına yazılan 'estetikleri ortaya çıktı' yorumuna 'Bende estetik yok' diyerek karşılık veren ünlü sunucu, bu iddiaların kendisini üzmediğini söyledi. Üstelik Anlı, bu yorumların onu neden mutlu ettiğini de kendine has üslubuyla anlattı.

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Programın ilk bölümünün altına yazılan bir yorum, Müge Anlı'ya bir arkadaşı aracılığıyla ulaştı.

Programın ilk bölümünün altına yazılan bir yorum, Müge Anlı'ya bir arkadaşı aracılığıyla ulaştı.

Yıllardır 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile ekranda olan Anlı, canlı yayında programın ilk bölümünün hiçbir zaman saklanmadığını hatırlattı. 'Biz 20 yıldır bu programı yapıyoruz, var YouTube'da her yerde' diyen sunucu, o görüntülerin altına yazılan bir yorumu arkadaşının kendisine gönderdiğini anlattı.

Yorumda 'Müge Hanım'ın da estetikleri ortaya çıktı' ifadesi yer alıyordu. Arkadaşının bu yorumu 'Müge bak ne kadar şanslısın' notuyla ilettiğini söyleyen Anlı, iddiaya net bir yanıt verdi: 'Ben biliyorum kendime ne yaptırıp yaptırmadığımı. Bende estetik yok. Demek ki beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle güzel olduğumu düşünüyor kıskançlığından.'

Maça gittiğinde yayına yansıyan görüntülerinin altına da "Canlı yayında bile filtre koydurmuş" yorumu yapılmıştı.

Maça gittiğinde yayına yansıyan görüntülerinin altına da "Canlı yayında bile filtre koydurmuş" yorumu yapılmıştı.

Müge Anlı'nın hedef olduğu tek iddia estetik değildi. Sunucu, maça gittiği bir gün yayına yansıyan görüntülerinin altına yazılan başka bir yorumu da paylaştı: 'Kadına bak, canlı yayında bile filtre koydurmuş.'

Bu yorumu yapan kişi için sert bir ifade kullanmaktan da çekinmeyen Anlı, 'Şimdi bak o da gerizekalı, hani öyle bir şey olabileceğini düşünüyor' dedi. Ancak sunucu burada da aynı noktaya döndü ve yorumu kıskançlığa bağladı: 'Kıskançlığından 'Ne kadar güzelsin' yazamıyor, öyle düşünüyor.'

Sözlerini 'O beni üzeceğini sanırken aslında ne kadar mutlu ediyor' diyerek tamamlayan Anlı, olumsuz yorumları kendisine yapılmış bir iltifat olarak gördüğünü açıkça ortaya koydu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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