Müge Anlı, Estetik Yaptırdığı ve Filtre Kullandığı İddialarına Canlı Yayında Yanıt Verdi
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Müge Anlı, hakkında yapılan estetik ve filtre yorumlarına yanıt verdi. Programın ilk bölümünün altına yazılan 'estetikleri ortaya çıktı' yorumuna 'Bende estetik yok' diyerek karşılık veren ünlü sunucu, bu iddiaların kendisini üzmediğini söyledi. Üstelik Anlı, bu yorumların onu neden mutlu ettiğini de kendine has üslubuyla anlattı.
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Programın ilk bölümünün altına yazılan bir yorum, Müge Anlı'ya bir arkadaşı aracılığıyla ulaştı.
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Maça gittiğinde yayına yansıyan görüntülerinin altına da "Canlı yayında bile filtre koydurmuş" yorumu yapılmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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